Fluminense marca 6 a 1 no primeiro teste da temporada

O técnico Abel Braga pôde observar o primeiro teste do Fluminense na temporada 2017. Em jogo-treino disputado no Centro de Treinamento Antonio Ribeiro da Silva, a equipe carioca derrotou com facilidade o Serra Macaense por 6 a 1. A comissão técnica utilizou times distintos nas duas etapas da atividade.

No primeiro tempo, Marcos Junior e Marquinho colocaram o Fluminense em vantagem. Na etapa final, Henrique Dourado brilhou com três gols, enquanto Sornozo também balançou as redes.

“Acima da expectativa. Gostaria de agradecer à equipe do Serra Macaense pelo jogo, um time bem treinado e bem postado no campo. Em relação ao Fluminense, vi coisas que não esperava em tão pouco, porque o único trabalho tático foi ontem. Fico contente, pois tenho essa mescla do profissional com o torcedor. Vendo com os olhos do torcedor, sairia daqui satisfeito. Um time com alma, com disposição e todo mundo se doando. Estou fundamentalmente feliz pelo grupo”, analisou Abel.

Nos bastidores, a diretoria segue em busca de reforços para a temporada, mas precisa negociar alguns jogadores para não colocar as finanças do clube em perigo. O vice de futebol Fernando Veiga revelou que alguns atletas que não fazem parte dos planos da comissão técnica preferem permanecer nas Laranjeiras a buscar novos rumos.

“Nós sentamos com o Abel e vamos trabalhar com um elenco de 28 a 30 atletas, já com perfil estabelecido por nós. Precisamos dar uma enxugada no elenco. Têm atletas no grupo que realmente a gente não tem interesse em contar. Conversamos com os jogadores, com os representantes dos atletas e alguns infelizmente, mesmo sabendo que não fazem parte dos planos e não terão chances no elenco, não querem sair “, disse, sem citar nomes.

O dirigente afirmou que desde a mudança da comissão técnica, os tricolores já negociaram 26 jogadores, mas precisam se desfazer de mais para ficar com o elenco na medida certa para o técnico Abel Braga. Fernando Veiga falou sobre o perfil de atleta que o Fluminense não pretende contar para 2017.

“Os jogadores que queremos negociar são jogadores que não se encaixam no perfil que a gente quer para o Fluminense esse ano, que o Abel quer trabalhar, Além disso, são jogadores com salário alto”, declarou.

Nomes como o do atacante Osvaldo e do zagueiro Gum estão no perfil mencionado por Fernando Veiga. O meia Cícero era outro que não se enquadrava, mas foi negociado com São Paulo. Já em relação às chegadas, o Fluminense confirmou até o momento as chegadas do lateral direito Lucas, além dos equatorianos Sornoza e Orejuela.