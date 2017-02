Cristóvão lamenta dificuldades do Vasco do início de temporada

O Vasco voltou a sofrer contra times pequenos no Campeonato Carioca. Na última quinta-feira encarou o Bangu Moça Bonita às 16h30, sob forte calor. Saiu na frente mas viu a equipe da Zona Oeste empatar, para só depois construir o placar de 2 a 1.

Neste domingo, o adversário foi o Resende, em São Januário, às 17 horas. A equipe do Sul-Fluminese abriu o placar e os comandados de Cristóvão Borges tiveram que correr atrás do resultado. A virada veio somente aos 40 do segundo tempo.

Após a partida, o treinador falou sobre o desgaste de começar a temporada ainda sem seus jogadores em plena forma, e ainda tendo que enfrentar jogos em horários de forte calor.

“Esse começo de temporada tem sido muito difícil, os jogos tem sido desgastantes. Em um calor grande. A recuperação nem sempre é total. Como fizemos jogo desgastante na quinta, hoje de novo, temos que investir bastante na recuperação. Mesmo assim, é pesado” – disse Cristóvão na coletiva.

A má atuação da equipe no primeiro tempo, e a desvantagem no placar, renderam vaias da torcida ao treinador, que minimizou o fato.

“Tínhamos feito uma parte do primeiro tempo que erramos e fez que a equipe se desgastasse mais ainda. E o Resende fez um gol. E parabenizar o Fonseca pela equipe dele, muito boa e bem armada. Dificultou bastante. Então, tínhamos tomado o gol e eu desci tava uma a zero para o adversário. Por isso ouvi aquilo ali. Quando sai agora no final não teve”, argumentou o treinador, considerando normal a insatisfação da torcida.