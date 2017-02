Botafogo não deve mais fazer proposta por Emerson Santos

Está cada vez mais complicada a situação do zagueiro Emerson Santos no Botafogo. Apontado como uma das grandes revelações do clube na temporada passada, o atleta se encontra “encostado” por conta dos fracassos nas negociações para a prorrogação do seu contrato, que chega ao fim em dezembro deste ano. O atleta não vem aceitando o que está sendo oferecido pelo clube.

Segundo fontes ligadas aos dois lados, o empresário do jogador, Jailton Oliveira, estaria cobrando uma maior remuneração e também um tempo maior de contrato. A segunda parte estaria mais perto de ser resolvida, porém, a questão salarial ainda se encontra longe de um desfecho. Neste cenário, a diretoria botafoguense optou por tirar a visibilidade do atleta, que a partir de julho fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Para o vice-presidente de futebol do Botafogo, Cacá Azeredo, o empresário do jogador está prejudicando as negociações.

“Não sei o que o empresário do jogador pretende com isso, pois parece que está querendo prejudicar a carreira do próprio atleta. O próprio jogador já deu declarações dizendo que está frustrado com a situação e que pretende jogar. O Botafogo vem trabalhando com muito empenho para resolver as coisas, mas não estamos conseguindo”, disse Cacá em entrevista à Rádio Brasil do Rio de Janeiro.

Enquanto a situação de Emerson Santos não se resolve, o jogador não vem sendo utilizado. Foi substituído na lista de inscritos no Campeonato Carioca por Kanu, zagueiro que se destacou na Copa São Paulo de Juniores. Além disso, sequer foi inscrito na Copa Libertadores, onde Marcelo, outra cria da base, vem tendo grandes atuações.

Dentro de campo, o técnico Jair Ventura comanda um treino na manhã deste sábado, quando vai definir a escalação para o clássico contra o Flamengo no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela quarta rodada do Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Com quatro pontos conquistados, o Glorioso precisa de um triunfo para seguir com chances de classificação para as semifinais. Porém, como está priorizando a Libertadores, deverá preservar os titulares neste compromisso.