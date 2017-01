Ainda sem a presença dos grandes, Carioca começa nesta quarta-feira

O Campeonato Carioca mudou o formato de disputa para esta temporada. Sem a presença dos grandes nesta primeira etapa, o Estadual terá início nesta quarta-feira para seis equipes. Tigres do Brasil, Portuguesa, Bonsucesso, Cabofriense, Nova Iguaçu e Campos vão duelar em turno único em busca de duas vagas para a próxima fase.

O Campos encara o Bonsucesso, às 16h30 (de Brasília), no estádio Antonio Ferreira de Medeiros. No mesmo horário, o Tigres recebe a Cabofriense, em Xerém. A Portuguesa vai enfrentar o Nova Iguaçu, na Rua Bariri, também às 16h30.

Segundo o regulamento, estas equipes foram selecionadas para disputar a primeira fase por conta da classificação no Carioca da última temporada. Nova Iguaçu e Campos subiram da Segundona. Os demais foram os times de pior colocação que não caíram em 2016.

O melhor colocado desta etapa vai entrar no grupo C com Vasco, Fluminense, Volta Redonda, Bangu e Resende. O segundo colocado ficará no grupo B com Botafogo, Flamengo, Boavista, Madureira e Macaé.

Os quatro times que não avançarem vão disputar um quadrangular, que irá definir os dois rebaixados para a Segunda Divisão de 2018.