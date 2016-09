Volta Redonda vence em casa e chega à decisão da Série D

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Invicto em toda a Série D do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda confirmou a ótima campanha e garantiu, neste sábado, uma das vagas na final da competição. Com o apoio da torcida, a equipe venceu o Moto Club por 3 a 1 no Raulino de Oliveira e, nos próximos dois finais de semana, decide o título contra CSA ou São Bento.

Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, no Castelão, o Voltaço aproveitou a partida de volta em casa e fez parecer fácil uma semifinal. Mostrando fome de gol desde os primeiros minutos em campo, o time carioca manteve a agressividade e, insistente, não deu descanso à zaga visitante. O Moto Club, por sua vez, também não deixou a desejar. Mesmo com o placar desfavorável, a equipe não se fechou na defesa e jogou na frente, tentando buscar contra-ataques e espaços no campo adversário.

O primeiro gol do Volta veio logo aos quatro minutos, com David, que se mostrou inspirado durante todo o jogo. O jogador aproveitou o cruzamento de Marcelo e, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Aos 17 minutos, David marcou de novo para os donos da casa. O atacante, de voleio, finalizou o cruzamento de Osmar com um verdadeiro golaço.

Aos 18 minutos, Fred diminuiu para o Moto Club. O zagueiro aproveitou o momento de falha da defesa dos mandantes e anotou um gol. No final do primeiro tempo, aos 37 minutos, Dija Baiano decretou o placar final. O jogador recebeu cruzamento de Marcelo, dominou dentro da área e mandou a bola no ãngulo, marcando o terceiro do Voltaço.

Na segunda etapa os donos da casa apenas controlaram a partida e seguraram o resultado, mais do que suficiente para garantir o clube na decisão. O Volta Redonda agora apenas aguarda o adversário da disputa pelo título, que será quem avançar entre São Bento-SP e CSA-AL. No jogo de ida, no Rei Pelé, o CSA venceu por 2 a 0.

