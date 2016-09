São Bento vence CSA, mas alagoanos se classificam para a final da Série D

Vídeos destaque Coletiva do técnico Ricardo Gomes após derrota do São Paulo

A decisão da Série D do Campeonato Brasileiro está definida. Neste domingo, o São Bento venceu o CSA por 1 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, mas mesmo assim não conseguiu a classificação para a final, que ficou com o time de Alagoas. Os alagoanos disputarão o título com o Volta Redonda, que passou pelo Moto Club na outra semifinal.

A primeira partida da final será disputada no próximo domingo, no dia 25 de setembro, no Rei Pelé, em Alagoas. Na semana seguinte, no dia 2 de outubro, ocorrerá o segundo e decisivo confronto, no Raulino de Oliveira.

O jogo – Com a vantagem de 2 a 0 obtida no primeiro jogo da semifinal, o CSA não se preocupou em atacar no primeiro tempo, focando na marcação e apostando em um descuido do São Bento para surpreender no contra-ataque. O time de Sorocaba, por outro lado, pressionou desde o início.

Apesar da forte pressão do São Bento, principalmente nas jogadas de Zambi, o primeiro tempo terminou sem gols, mesmo com as boas chances criadas pelos donos da casa. O CSA não ameaçou a meta defendida por Rodrigo Viana.

A etapa final foi marcada pela blitz intensa do São Bento e pela forte chuva que caiu no interior de São Paulo, que obrigou a arbitragem a paralisar a partida por duas vezes, uma aos 27 e outra aos 40 minutos. O gramado ficou prejudicado pelas inúmeras poças d’água que se formaram e o jogo perdeu em intensidade.

As duas paralisações fizeram com que o jogo atrasasse por cerca de 20 minutos, terminando aos 65 minutos. E foi justamente no último lance da partida que o São Bento marcou o único gol do jogo. Magrão aproveitou bola levantada na área e completou para o fundo das redes. Porém, o gol não foi suficiente para garantir a classificação dos paulistas à final.

