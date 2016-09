CSA bate Ituano mais uma vez e garante vaga na Série C em 2017

O CSA superou o Ituano, por 1 a 0, neste domingo, e garantiu a vaga na Série C do Brasileiro, em 2017. Após vencer por 2 a 1 fora de casa, os alagoanos, jogando no estádio Rei Pelé, triunfaram mais uma vez, sacramentando o acesso. O gol da vitória foi marcado por Cleyton.

No primeiro tempo, mesmo com o Ituano precisando da vitória fora de casa, para chegar ao acesso, foi o CSA que teve as primeiras chances de gol. Cleyton e Douglas Marques tiveram oportunidades, mas desperdiçaram.

Aos 32, porém, não teve salvação para os paulistas. Cleyton aproveitou passe de Obina e abriu o placar, aumentando a vantagem dos alagoanos no confronto, e deixando o clube perto do acesso à terceira divisão.

Antes do fim da primeira etapa, aos 45, o Ituano teve ótima chance, mas a cabeçada de Marcão saiu, definindo o placar do intervalo: 1 a 0 CSA.

Na segunda etapa, o time de Tarcísio Pugliese, precisando virar a partida, começou em cima, mas sem ser efetivo, sem ameaçar o goleiro Jeferson. Apenas aos 17, a equipe chegou, quando Guly exigiu defesa do arqueiro.

Nos contra-ataques, os alagoanos também assustaram, em busca do segundo gol. Obina e Cleyton pararam em Fábio, goleiro do time de Itu. Nos minutos finais, já vendo a vaga muito próxima, o CSA apenas administrou o placar, levando alguns sustos. Aos 47, Nhaylon acertou a trave, quase conseguindo o empate. Mesmo assim, não foi suficiente, e o CSA saiu com a vitória e com o acesso.

