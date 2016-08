São Bento larga na frente pelo acesso à Série C com gol de barriga aos 43

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Um gol de barriga no final do jogo deu a vitória e a vantagem para o São Bento sobre o Itabaiana na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no Etelvino Mendonça, apesar de uma partida equilibrada, os mandantes sofreram um gol aos 43 minutos do segundo tempo e saíram com a derrota.

Depois de algumas chances perdidas de cada lado, as redes foram balançadas pela primeira vez aos 40 minutos do segundo tempo, mas a arbitragem anulou o gol do São Bento. Bebeto cobrou falta e, após bate-rebote, Rafael Tavares tentou de cabeça, mas Max fez a defesa e cedeu o rebote. Na sequência Tavares chutou de novo.

Três minutos depois, porém, a arbitragem não impugnou o lance e Magrão inaugurou o marcador de barriga após cruzamento para a área. Com o resultado, o São Bento joga pelo empate na próxima partida, quando recebe o Itabaiana, no Walter Ribeiro, às 18h30 (de Brasília).

