Mogi Mirim apenas empata e fica distante de vaga na próxima fase

Valendo uma aproximação definitiva ao G4 e a possível classificação para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mogi Mirim bem que tentou vencer o Ypiranga no Colosso da Lagoa neste domingo. Entretanto, o empate sem gols praticamente eliminou o time paulista da briga e manteve o Canarinho na terceira colocação.

Jogando em casa, o Ypiranga dominou a maior parte do jogo. Sabendo tirar bom proveito de seu próprio campo, a equipe do Rio Grande do Sul usou e abusou da experiência de Marcelinho Paraíba, que fez sua estreia neste domingo, e contou com a participação do meia atacante nas principais jogadas ofensivas. A melhor oportunidade para os mandantes veio aos 11 minutos do primeiro tempo, com Mikael. O jogador recebeu bela assistência de Marcelinho e soltou uma pancada que explodiu no travessão.

Apesar de mais recuado por causa da pressão do adversário, o Mogi também criou algumas chances. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Kaio Wilker arriscou de longe e também acertou o travessão, após desvio do zagueiro. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado. A equipe paulista encontrou mais espaço no campo e conseguiu criar mais oportunidades, mas sem sucesso nas finalizações. Apostando na retranca, o Mogi, fora de casa, ficou apenas com o empate sem gols.

Com 22 pontos, o Mogi Mirim conquistou o terceiro empate consecutivo e ocupa a sétima colocação do Grupo B. O resultado deste domingo deixou mais distante o sonho da vaga nas quartas de final da Série C do Brasileirão. Já o Ypiranga-RS, com 27 pontos, esperava uma vitória para se consolidar no G4, mas permanece na terceira colocação, dois pontos atrás do vice-líder Boa Esporte.

Confira os outros resultados deste domingo pela Série C:

GRUPO A

América-RN 0 x 1 Cuiabá

Botafogo-PB 0 x 0 Confiança

ASA 1 x 0 Fortaleza

GRUPO B

Portuguesa 0 x 2 Boa Esporte

Guaratinguetá 0 x 3 Macaé

Ypiranga-RS 0 x 3 Mogi Mirim

