Guarani bate Lusa e continua na liderança isolada da Série C

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani venceu a Portuguesa por 1 a 0, neste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Ainda na liderança isolada do Grupo B, o Bugre abriu quatro pontos de vantagem do segundo colocado, Botafogo-SP, enquanto a Lusa chegou a quatro partidas sem vencer, na nona posição. O único tento da partida ficou por conta do artilheiro da equipe Alviverde, Fumagalli.

No primeiro tempo, a Portuguesa chegou a neutralizar as ações ofensivas do mandante. Além disso, encontrou espaços para troca de passes no meio-campo e chegou a assustar a zaga do adversário, mas a etapa acabou sem chances claras de gol, com o placar em 0 a 0.

Foi aos cinco minutos do segundo tempo que o artilheiro do Guarani, com seis gols, decidiu a partida. Gilton recebeu com liberdade pela esquerda, avançou até a linha de fundo e cruzou para o ídolo bugrino, que colocou a bola de de cabeça no ângulo direito do gol de Pegorari, que não teve tempo nem para se mexer.

Com o resultado, o Guarani chega aos 31 pontos na competição, somando quatro pontos a mais que o vice do Grupo B e seis a mais que o Fortaleza, líder do Grupo A. A Lusa, porém, se complica com o fim desta rodada, chegando a quatro jogos de derrotas e ocupando a nona posição da chave, com apenas 11 pontos.

Veja todos os resultados deste domingo do Brasileiro da Série C:

Cuiabá 2 x 0 ASA-AL

Confiança-SE 4 x 1 River-PI

Tombense-MG 2 x 1 Guaratinguetá

Juventude 0 x 0 Botafogo-SP

Guarani 1 x 0 Portuguesa

