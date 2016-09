Fortaleza goleia o Remo e está nas quartas; Botafogo-SP encaminha vaga

O Fortaleza está mais uma vez nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Leão do Pici recebeu o Remo, no Castelão, e não deu chances para a equipe paraense, goleando pelo placar de 4 a 1 e garantindo vaga nas quartas da competição pela quarta vez nos últimos cinco anos.

Com o resultado, o Fortaleza alcançou os 29 pontos na tabela e chegou à liderança do Grupo A. O mais importante, no entanto, é que a equipe cearense não pode mais ser alcançada por nenhuma equipe fora do G4 e está garantida na próxima fase. Já o Remo segue na quarta posição, com 24 pontos, e ainda briga por um lugar nas quartas de final.

O Leão do Pici começou o jogo com tudo e abriu o placar logo aos três minutos, em finalização de Daniel Sobralense. O Leão Azul, porém, não se intimidou e chegou ao empate aos 26, em chute de fora da área de Renato Justi. Mesmo tomando um susto, o Fortaleza não se abateu e conseguiu construir sua vitória com facilidade. Aos 36, Rodrigo Andrade recolocou a equipe da casa na frente. Já no segundo tempo, Corrêa fez o terceiro aos 24, em cabeçada, e aos 38, Juninho aproveitou rebote e fechou a goleada.

Na última rodada da Série C, o Fortaleza visita o Botafogo-PB, no Almeidão, apenas para cumprir tabela. O Leão do Pici apenas espera a decisão de seu adversário para tentar finalmente superar o trauma das quartas de final e conseguir o acesso para a Série B. Já o Remo decide seu destino recebendo o América-RN, no Mangueirão.

Botafogo-SP encaminha classificação

Pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C, o Botafogo-SP recebeu o Tombense, no Estádio Santa Cruz, também em confronto direto por classificação, e sofreu para conquistar a vitória pelo placar de 1 a 0.

O gol da vitória do Pantera foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo, em finalização forte de Isac, e deixou a equipe muito próxima da classificação para as quartas de final da Série C.

Com o resultado, o Botafogo-SP chegou à segunda colocação na tabela, com 30 pontos, e só uma grande combinação de resultados, além de uma derrota na última rodada, deixaria a equipe fora das quartas. Já o Tombense permaneceu na quinta posição, com 26, e se complicou em busca da vaga.

Com a possibilidade de conseguir a classificação já neste domingo, caso o Juventude não consiga a vitória diante do Macaé, o Botafogo-SP fecha sua participação na primeira fase no domingo dia 18 de agosto, visitando o mesmo Macaé, no Moacyrzão. Já o Tombense receberá a Portuguesa, no Almeidão.

Confiança-SE vence o América-RN em duelo na parte debaixo da tabela – No duelo na parte de baixo da tabela do Grupo A, o Confiança-SE visitou o América-RN, na Arena das Dunas, e conseguiu uma importante vitória por 2 a 0. Com o resultado, a equipe sergipana chegou aos 19 pontos e à oitava posição, deixando provisoriamente a zona de rebaixamento e empurrando o Salgueiro para o nono lugar. Já o time potiguar é o sétimo, também com 19, e segue correndo riscos de queda.

Recomendado para você