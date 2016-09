Em jogo de três expulsões, Tombense vence o Juventude pela Série C

O Tombense bateu o Juventude, neste sábado, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Jogando em casa, os mineiros marcaram 3 a 0, com gols de Daniel Amorim, Ewerton Maradona e Felipe Alves. Com o triunfo, a equipe chegou a 26 pontos e ultrapassou os próprios gaúchos, que têm 24, na tabela, e ainda sonham com a vaga nas quartas de final, para buscar uma vaga na Série B.

O jogo começou quente. Aos 7 minutos, Bruninho fez falta em Ewerton Maradona, que sairia cara a cara com Elias, e deixou o Juventude com um a menos. Oito minutos depois, Klaus e Alex se desentenderam e também receberam o vermelho. Assim, com 15 minutos, os gaúchos tinham nove em campo, contra dez do Tombense.

O homem a mais fez diferença a favor dos mineiros. Aos 26, Daniel Amorim recebeu na área e não perdoou: 1 a 0. 15 minutos depois, aos 41, veio o segundo. Ewerton Maradona aproveitou rebote de Elias e ampliou o placar.

No início do segundo tempo, mais confusão. Aos 12, o árbitro expulsou Alex, do Juventude. Porém, após reclamação dos alviverdes, o lateral foi perdoado, ficando apenas com o amarelo.

Mantendo o domínio, os donos da casa chegaram ao terceiro gol, aos 26. Felipe Alves completou cruzamento de Matheus Lopes e balançou as redes, definindo o placar: 3 a 0 Tombense.

Na próxima rodada, ainda sonhando com a classificação para as quartas de final, o Tombense vai a Ribeirão Preto, encarar o Botafogo-SP. O Juventude, por sua vez, também sonha com a vaga e recebe o ameaçado Macaé.

