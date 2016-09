De virada, Guarani vence o Botafogo-SP e avança às quartas da Série C

Dono da melhor campanha do Campeonato Brasileiro Série C, o Guarani venceu, nesta segunda-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 1, no estádio Santa Cruz, e se classificou às quartas de final da competição com duas rodadas de antecedência.

Os donos da casa foram superiores no primeiro tempo. Após desperdiçar algumas chances de gol, o Tricolor abriu o placar com Isac, que aproveitou troca de passes dentro da área para ajeitar e chutar forte, sem chances para o goleiro bugrino.

O segundo tempo, no entanto, não foi tão bom assim para o time da casa. Logo aos quatro minutos, o Guarani chegou ao empate em uma falha do goleiro Neneca, que não conseguiu afastar bola fácil da área e viu Marcinho marcar o primeiro dos visitantes.

Pouco depois, em um contra-ataque, o Bugre conseguiu a virada. Após uma roubada de bola e toques rápidos, Gilton invadiu a área e foi derrubado pelo atacante Leleco. Na cobrança de pênalti, Pipico deslocou Neneca, que pulou para a esquerda. O Botafogo buscou o empate na base do abafa, mas sem sucesso acabou derrotado.

Quem também se classificou à próxima fase da terceira divisão nacional foi o ABC, que venceu o River-PI, por 2 a 0, no Estádio Lindolfo Monteiro.

