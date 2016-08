ABC bate o Remo no Frasqueirão e assume liderança da Série C

O jogo parecia que iria ficar no zero a zero no Fraqueirão, mas dois gols após os 30 minutos do segundo tempo deram não somente a vitória ao ABC sobre o Remo, como a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o triunfo, o Mais Querido chegou aos 25 pontos, mesma quantidade do Fortaleza, mas à frente no saldo de gols – sete contra seis -, enquanto o Leão caiu para o terceiro lugar.

Após muitas chances desperdiçadas de cada lado, o placar só foi aberto aos 31 minutos do segundo tempo. Ótimo lançamento de Jones Carioca para Echeverría, que partiu em velocidade e ganhou a disputa do zagueiro Ítalo. De frente para o gol, o meia paraguaio bateu forte na saída de Fernando Henrique e abriu o placar.

Dez minutos depois, o ABC matou o jogo com Jones Carioca, que deu a assistência para o primeiro gol. Em contra-ataque fulminante dos mandantes, Nando deu um lindo passe para Jones Carioca, que ganhou na velocidade e bateu rasteiro, mas Fernando Henrique defendeu. Na sobra, o atacante chutou de novo e fechou o placar no Franqueirão.

Na próxima rodada, o ABC busca a manutenção da ponta da tabela quando encara o River-PI, segunda-feira (5), às 19h15 (de Brasília), no Albertão. Já o Remo tentará a recuperação contra o Salgueiro, domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão.

Recomendado para você