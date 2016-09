Vasco vence o Oeste e quebra jejum de cinco jogos na Série B

Depois de cinco partidas, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo disputado na tarde deste sábado, em São Januário, a equipe carioca derrotou o Oeste por 3 a 2. O resultado manteve o Cruzmaltino na liderança da competição, com 44 pontos ganhos, enquanto a equipe de Itápolis segue com 30 pontos, na 14ª posição. Nenê, Ederson e Yago Pikachu marcaram os gols do time da casa, enquanto Ricardo Bueno e Crysan anotaram os tentos dos visitantes.

O jogo foi de bom nível técnico. O Vasco chegou a abrir 2 a 0, mas o Oeste empatou e travou um duelo emocionante com o time carioca em busca do gol da vitória. O Cruzmaltino acabou marcando nos acréscimos para alívio da sua torcida, que já estava impaciente com os maus resultados. A equipe de Itápolis mostrou seu conhecido toque de bola, mas acabou castigada no final do jogo.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Goiás, no Serra Dourada. Já o Oeste enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse.

O jogo – Precisando da reabilitação, o Vasco partiu para o ataque assim que a partida começou. E logo aos dois minutos, Nenê lançou Ederson que invadiu pela esquerda e chutou forte em cima de Felipe Alves, que fez a defesa. A resposta do Oeste foi imediata. Mike recebeu na intermediária e bateu para boa defesa de Martín Silva. O time paulista continuou no ataque e, em cobrança de falta, Velicka exigiu grande defesa de Martín Silva.

O Vasco tentou atrapalhar a saída de bola do Oeste, adiantando a marcação, mas o time dirigido por Fernando Diniz conseguia tocar no campo adversário e criar situações difíceis para a zaga cruz-maltina, como aconteceu aos dez minutos, quando Ricardo Bueno recebeu no bico esquerdo da pequena área e teve seu chute travado pelo zagueiro Rodrigo.

O time paulista ficava mais tempo com a bola e o Vasco encontrava dificuldades para tocar a bola, o que irritava a torcida por causa do excesso de passes errados, o que impedia a criação de jogadas ofensivas.

Mesmo encontrando muita dificuldade, o Vasco acabou marcando o primeiro gol, aos 24 minutos, em perfeita cobrança de falta de Nenê que deixou o goleiro Felipe Alves completamente sem ação.

Dois minutos depois, Velicka tentou cortar um lançamento de Nenê e quase encobriu o goleiro Felipe Alves que fez uma ponte para ficar com a bola.

O time de São Januário seguiu pressionando e, aos 28 minutos, após boa troca de passes, Ederson recebeu dentro da área e bateu no canto direito de Felipe Alves, marcando o segundo gol.

O Oeste não se abalou e, um minuto depois, marcou o seu primeiro gol. Crysan fez boa jogada pela esquerda e cruzou na pequena área. Marquinho tocou de cabeça para Ricardo Bueno completar, também de cabeça, para as redes de Martín Silva.

A partida ficou mais movimentada com os dois times buscando o gol. O Vasco criou mais uma oportunidade aos 34 minutos. Ederson arrancou pela direita, passou para Nenê, que rolou para a conclusão de Jorge Henrique, mas o atacante pegou mal na bola e desperdiçou a chance.

Aos 38, Junior Dutra arrancou pelo meio, tabelou com Nenê e chutou cruzado, mas a bola passou bem perto da trave direita. Logo depois, Nenê caiu na área após disputa com Rodolfo, mas o árbitro nada viu de irregular.

Logo depois, Jorge Henrique sentiu um problema muscular e pediu para sair. Eder Luis entrou em seu lugar.

Os dois times voltaram sem mudanças para o segundo tempo. Logo no primeiro ataque, uma troca de passes do ataque paulista obrigou o goleiro Martín Silva a sair da área para rebater com os pés. O Vasco respondeu com um ótimo lançamento de Nenê para a penetração de Eder Luis, mas o atacante se trapalhou e o goleiro Felipe Alves ficou com a bola.

Aos seis minutos, o Oeste voltou a aparecer com perigo. Mike invadiu a área e foi travado por Rodrigo na hora do chute. A bola se ofereceu para conclusão de Crysan, mas Martín Silva saltou nos pés do atacante e fez a defesa.

O jogo ficou equilibrado e o Vasco criou dois momentos de perigo. Aos nove minutos, Rodrigo cabeceou com grande perigo. No lance seguinte, Eder Luis foi lançado na área, mas foi travado pela zaga visitante na hora da conclusão.

O Oeste chegou ao empate aos 16 minutos. Um golaço de Crysan que invadiu pelo meio e chutou, pelo alto, sem qualquer chance de defesa para Martín Silva.

Logo depois de sofrer o gol do empate, o Vasco também perdeu o atacante Ederson, que reclamou de lesão e pediu para sair. Logo depois, o técnico Jorginho decidiu mudar a forma de jogar do Vasco. Ele colocou o lateral Madson no lugar de Junior Dutra e deslocou Yago Pikachu para o meio-campo, numa tentativa de anular o toque de bola do Oeste.

A partir dos 30 minutos, a partida ficou inteiramente aberta, com as duas equipes buscando o gol da vitória. Aos 38 minutos, o Oeste envolveu a defesa do Vasco e Rodrigo salvou o time carioca, prensando o chute de Ricardo Bueno. Logo depois, Rodolfo mandou uma bomba que encobriu o travessão.

O Vasco respondeu aos 40 minutos com uma arrancada de Eder Luis que foi desarmado quando tentava a conclusão. Logo depois, Pikachu foi lançado por Nenê e bateu forte, mas Felipe Alves fez grande defesa, desviando para escanteio. Logo depois, o árbitro invalidou um gol de Thalles após cobrança de escanteio. O árbitro marcou falta do zagueiro Rodrigo, decisão que revoltou os jogadores cruz-maltinos.

Aos 46 minutos, o Vasco marcou o gol da vitória. Após cruzamento na área, Douglas cabeceou para Thalles que, também de cabeça, desviou para a entrada de Yago Pikachu que bateu rasteiro para marcar o terceiro gol.

FICHA TÉCNICA:

VASCO-RJ 3 X 2 OESTE-SP

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Carlos Eduardo Bregalda Gussen (ambos da BA)

Cartões Amarelos: Junior Dutra, Douglas, Rodrigo(Vas); Daniel Simões, Bruno Silva(Oes)

Gols:

VASCO: Nenê, aos 24 minutos, Ederson aos 28 minutos do primeiro tempo; Yago Pikachu, aos 46 minutos do segundo tempo.

OESTE: Ricardo Bueno, aos 29 minutos do primeiro tempo; Crysan, aos 16 minutos do segundo tempo

VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, Andrezinho e Nenê; Junior Dutra(Madson), Jorge Henrique(Eder Luis) e Éderson(Thalles)

Técnico: Jorginho

OESTE: Felipe Alves, Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Velicka(Betinho); Renan Mota, Daniel Simões, Marquinho e Rodolfo; Mike, Crysan(Marcus Vinicius) e Ricardo Bueno(Matheus Vargas)

Técnico: Fernando Diniz

