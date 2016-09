Vasco tenta espantar má fase em visita ao Bahia

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Há quatro jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e vindo de uma derrota por 2 a 1, em casa, para o Vila Nova-GO. Esse é o Vasco que neste sábado visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16h30 (de Brasília), pela 23ª rodada, em busca da reação. Apesar do mau momento, o Cruz-Maltino lidera o torneio com 41 pontos e pretende manter a sua vantagem ou até ampliá-la. Já o Tricolor baiano, que vem de empate por 1 a 1 com o Joinville, em Santa Catarina, tem 32 pontos e pretende encostar de vez no G4, a zona de acesso para a elite do futebol nacional.

Jorginho, técnico do Vasco, entende que o atual momento requer tranquilidade, mas se mostra confiante. “Nós sabemos que estamos perdendo a gordura que construímos no começo da Série B, mas ainda estamos na liderança. Teremos alguns reforços importantes para este jogo e estou otimista. Já passamos por momentos piores na temporada passada, por exemplo, mas nunca deixamos de evoluir”, disse Jorginho.

O meia Andrezinho entende que a insatisfação com o mau momento pode motivar ainda mais os atletas. Ele é outro a apostar na reação vascaína. “Claro que temos a consciência de que os últimos resultados não têm sido o esperado. Um clube como o Vasco não pode ficar tanto tempo assim sem vencer. A insatisfação não é só da torcida, é nossa também. Cabe a nós continuarmos trabalhando e resolver internamente o que está acontecendo para os resultados não virem. O futebol é resultado”, disse Andrezinho.

Em termos de escalação o Vasco estará bem modificado em relação à derrota para o Vila Nova. O zagueiro Luan, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, cede a vaga a Jomar. O volante Marcelo Mattos e o meia Nenê, recuperados de dores na coxa direita, e Andrezinho, que cumpriu suspensão diante dos goianos, reaparecem, assim como o atacante Jorge Henrique, livre de uma entorse no tornozelo direito. Jordi permanece no gol, pois Martin Silva ainda está servindo à seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

Pelo lado do Bahia, o técnico Guto Ferreira minimizou a má fase do Vasco. “Vamos enfrentar um time que lidera a competição e que vive um momento de irregularidade como outro qualquer, mas que não pode ser menosprezado. Respeitamos demais esse rival e vamos em frente. Sei que ainda não tenho direito de pedir isso aos torcedores, mas espero que eles possam apoiar bastante o time neste momento”, disse o treinador.

Para este jogo, o zagueiro Tiago retorna de suspensão e ganha a vaga de Lucas Fonseca. Já o lateral-direito Eduardo e o meia Allano, suspensos por acúmulo de cartões amarelos, ficam de fora, cedendo seus lugares a Tinga e Feijão, respectivamente.

No primeiro turno da Série B, jogando em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o Vasco venceu o Bahia por 4 a 3 em um jogo eletrizante. Thalles, Luan e Nenê (2) anotaram os gols vascaínos, enquanto que Luisinho, Danilo Pires e Bruno Gallo, contra, descontaram para os baianos.

FICHA TÉCNICA

BAHIA-BA X VASCO-RJ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 3 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e Hélcio Araujo Neves (PA)

BAHIA: Muriel, Tinga, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho, Feijão, Renato Cajá e Edigar Junio; Hernane Brocador

Técnico: Guto Ferreira

VASCO: Jordi, Pikachu, Rodrigo, Jomar e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Douglas, Nenê e Andrezinho; Jorge Henrique e Éderson

Técnico: Jorginho

