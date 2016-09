Vasco leva o empate do Goiás, mas mantém liderança da Série B

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Vasco e Goiás empataram por 1 a 1 em partida disputada na noite desta terça-feira, no Serra Dourada. O resultado manteve o time carioca na liderança do Campeonato Brasileiro Série B, com 45 pontos, mesmo número do Atlético-GO. O time carioca leva vantagem por ter mais vitórias do que o adversário. O Goiás segue em situação difícil, ocupando a 15ª posição, com 31.

Os dois times se alternaram no controle da partida e desperdiçaram boas chances para marcar. Os gols só saíram no segundo tempo. Marcelo Mattos, em posição irregular, abriu a contagem para o Vasco. Léo Gamalho empatou para a equipe da casa.

Na próxima rodada, o Goiás vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova. O Vasco vai receber o Joinville, em São Januário.

O jogo – Os dois times começaram a partida com disposição ofensiva. E logo aos 4 minutos, o time carioca criou a primeira chance. Após cobrança de falta, o goleiro Márcio saiu errado e Jomar cabeceou, mas mandou a bola para fora. O time carioca ficava mais tempo com a bola nos pés e forçava as jogadas pela direita, setor por onde Yago Pikachu se deslocava para tabelar com Madson.

O Goiás sentia a falta da dupla de ataque formada por Walter e Rossi e encontrava dificuldades para se aproximar da área cruz-maltina. Só aos 16 minutos o time da casa chegou com relativo perigo em chute longo de Daniel Carvalho, que assustou o goleiro Martín Silva.

Aos 21 minutos, o Goiás conseguiu armar uma boa jogada. Carlos Eduardo recebeu pela direita e bateu cruzado com grande perigo. O time dirigido por Gilson Kleina se empolgou e passou a pressionar, em busca do primeiro gol.

O Vasco não conseguia se organizar ofensivamente e passava a maior parte do tempo tentando bloquear as investidas do adversário. Aos 31 minutos, o time carioca criou uma situação de perigo, quando Junior Dutra enfiou para Ederson nas costas da zaga, e o goleiro Márcio saiu com precisão para afastar o perigo.

O Goiás respondeu aos 33, com grande jogada de Léo Sena, que driblou Andrezinho e colocou, mas a bola bateu na trave esquerda de Martín Silva e voltou para Carlos Eduardo, que concluiu para fora, desperdiçando a melhor chance do jogo. Aos 41 minutos, Daniel Carvalho descobriu Carlos Eduardo livre no bico da grande área, mas o chute do atacante foi bloqueado.

Aos 45 minutos, Pikachu fez ótimo lançamento para Madson que entrava livre, mas o lateral não conseguiu dominar a bola e desperdiçou a jogada.

O Vasco voltou para o segundo tempo com Marcelo Mattos e Alan Cardoso nas vagas de Ederson e Henrique.

A entrada do volante Marcelo Mattos permitiu maior liberdade para Nenê e Andrezinho. E o Vasco passou a pressionar. Aos 4, Yago Pikachu investiu pela esquerda e bateu cruzado, mas a bola saiu. Três minutos depois, Nenê lançou Madson, que cruzou, e Yago Pikachu cabeceou com perigo.

O time de São Januário controlava a partida, diante de um Goiás que corria muito, mas não mostrava objetividade. Aos 20 minutos, após confusão por causa de uma bola que saiu pela lateral, o árbitro expulsou Zinho, auxiliar técnico do Vasco.

Aos 25 minutos, o time da casa criou a primeira jogada de perigo no segundo tempo. Léo Sena dominou na entrada da área e bateu rasteiro, obrigando o goleiro Martín Silva a praticar grande defesa para impedir o gol da equipe goiana.

O Vasco marcou o primeiro gol aos 30 minutos. Nenê bateu falta, o goleiro Márcio saiu muito mal e Marcelo Mattos, que estava em posição de impedimento, aproveitou o rebote e bateu para as redes. Apesar dos protestos dos goianos, o árbitro confirmou o gol.

O técnico Gilson Kleina colocou o atacante Léo Gamalho no lugar do lateral Ednei. E na primeira participação, Gamalho concluiu com perigo. Aos 37 minutos, Marcão cabeceou, de dentro da pequena área, e Martín Silva se esticou para espalmar a bola para escanteio.

O Vasco teve a chance de ampliar aos 40 minutos, quando Madson investiu livre e tentou encobrir o goleiro, mas mandou a bola por cima.

E o Goiás acabou marcando o gol do empate aos 41. Após cruzamento na área, Léo Gamalho subiu mais do que Jomar e cabeceou sem chances para Martín Silva.

Os minutos finais foram emocionantes. Pikachu perdeu a chance de desempatar após passar por Márcio, e o Goiás respondeu com um chute de Patrick, que foi salvo por Luan em cima da linha. No último lance de perigo da partida, Andrezinho bateu falta na meia-lua e quase acertou o ângulo direito, mas a bola saiu.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 VASCO

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes: Andre Luiz Severo (PR) e Diogo Morais (PR)

Cartões Amarelos: Juninho, Felipe Macedo, Carlos Eduardo(GO). Henrique, Jomar, Alan Cardoso (Vas)

Gols: GOIÁS: Léo Gamalho, aos 41 minutos do segundo tempo; VASCO: Marcelo Mattos, aos 30 minutos do segundo tempo

GOIÁS: Márcio; Ednei(Léo Gamalho), Felipe Macedo, Alex Alves e Juninho; Adriano, Patrick, Léo Sena e Daniel Carvalho(David); Carlos Eduardo e Marcão.

Técnico: Gilson Kleina

VASCO: Martín Silva, Madson, Luan, Jomar e Henrique(Alan Cardoso); Douglas, Andrezinho, Yago Pikachu e Nenê(William); Ederson(Marcelo Mattos) e Junior Dutra

Técnico: Jorginho

