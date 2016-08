Vasco empata com Tupi e segue em jejum de vitórias

O Vasco obteve o terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro Série B. Em partida disputada na tarde deste sábado, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, a equipe de São Januário ficou no 2 a 2 com o Tupi. O resultado manteve o Vasco na liderança da competição com 41 pontos ganhos. O Tupi segue na penúltima colocação com 19 pontos ganhos. Luan e Andrezinho, de pênalti, marcaram para o Vasco, enquanto Octávio e Renan Teixeira anotaram para a equipe mineira.

O resultado foi justo para o futebol apresentado pelas duas equipes. O Vasco não conseguiu se mostrar superior ao adversário e sentiu muito a falta do meia Nenê, destaque da equipe no torneio. A estréia de Fellype Gabriel não foi suficiente para que o time dirigido por Jorginho conseguisse superar a equipe de Minas Gerais.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima terça-feira. Às 20h30, o Vasco recebe o Vila Nova-GO, em São Januário. Um pouco antes, às 19h15, o Tupi visita o Paysandu, em Belém.

O jogo – Mesmo atuando fora de casa, o Vasco iniciou a partida com maior disposição ofensiva do que o Tupi. Na ausência de Nenê, o meia Andrezinho centralizava as jogadas de ataque, enquanto o estreante Fellype Gabriel atuava mais recuado. Nos primeiros minutos, a equipe mineira se preocupava apenas em bloquear as investidas do time de São Januário e os goleiros quase não participaram do jogo por causa da ineficiência dos ataques. Só aos nove minutos é que aconteceu o primeiro momento de perigo quando o atacante Ederson recebeu na entrada da área, girou e bateu, mas a bola saiu.

Logo depois, o Vasco criou a melhor oportunidade quando Andrezinho fez ótimo lançamento para Yago Pikachu, mas o goleiro Rafael Santos saiu com precisão, dividiu com o lateral e conseguiu afastar o perigo.

O Tupi chegou com perigo aos 14 minutos. Após ótima troca de passes, o lateral Luiz Paulo cruzou e Giancarlo cabeceou com perigo para o gol de Martín Silva. O time dirigido por Jorginho ficava mais tempo com a bola, mas encontrava muita dificuldade para ultrapassar o sistema defensivo do Tupi.

Mesmo sem jogar bem, o Tupi marcou o primeiro gol, aos 20 minutos. Giancarlo recebeu um cruzamento e escorou para Octávio acertar um belo chute, sem chances para o goleiro Martín Silva.

Depois de sofrer o gol, o Vasco tentou aumentar a pressão em busca do gol do empate, mas os erros de passe dificultavam a tarefa da equipe carioca. Só aos 31 minutos é que a equipe carioca voltou a ameaçar em chute longo de Rodrigo, em cobrança de falta. O goleiro Rafael Santos precisou se empenhar para evitar o gol de empate. Logo depois, a equipe cruz-maltina criou outro momento de perigo. Andrezinho cruzou e Diguinho pegou de primeira, mas a bola saiu perto da trave esquerda.

O time dirigido por Estevam Soares preferia atuar recuado para manter a vantagem, mas, aos 42 minutos, o time mineiro apareceu no ataque em chute de Pedrinho que encobriu o travessão da equipe carioca.

Quando tudo indicava que o Tupi sairia com vantagem para o intervalo, o Vasco marcou o gol do empate aos 46 minutos. O zagueiro Luan partiu para o ataque, driblou o zagueiro Bruno Costa e colocou na saída do goleiro Rafael Santos.

No segundo tempo, o Vasco partiu para o ataque e acabou marcando o segundo gol logo aos quatro minutos. Andrezinho lançou Ederson que se enroscou com Jonathan dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Os jogadores mineiros protestaram muito, mas a decisão foi mantida. Andrezinho bateu pelo alto, no canto esquerdo, sem chances de defesa para Rafael Santos. Logo depois do gol, os torcedores do Vasco acenderam sinalizadores e o árbitro interrompeu a partida durante dois minutos até que eles fossem apagados.

Depois de estabelecer a vantagem, o Vasco reduziu o ritmo e passou a administrar o resultado. Para tentar consertar uma substituição equivoca, o técnico Estevam Soares tirou o volante Marcel que havia entrado no intervalo e colocou o meia Hiroshi para tentar aumentar o poder de ataque da sua equipe.

A mudança deu certo e o Tupi empatou aos 23 minutos através de Renan Teixeira,de cabeça, após cruzamento de Serrato. Depois de igualar o resultado, o time da casa passou a pressionar em busca do desempate.

Ainda atordoado pelo gol sofrido, o Vasco demorou a se reorganizar e só aos 30 minutos voltou a aparecer na área do time mineiro. Yago Pikachu cruzou e Eder Luis cabeceou para fora, desperdiçando uma boa oportunidade. Logo depois, Ederson arriscou de fora da área e a bola encobriu o travessão defendido por Rafael Santos.

Jorginho jogou a última cartada para aumentar a capacidade ofensiva da sua equipe, trocando o volante Diguinho pelo atacante Caio Monteiro, mas foi o Tupi que voltou a criar uma boa chance para marcar, aos 39 minutos. Vinicius Kiss investiu pela lateral e cruzou para a entrada de Giancarlo, mas o atacante concluiu, de canela, e mandou a bola para fora, quando estava livre, diante de Martín Silva.

Nos acréscimos, o Vasco teve uma grande chance para marcar o terceiro gol, mas o goleiro Rafael Santos fez grande defesa na conclusão de Douglas Luiz.

FICHA TÉCNICA

TUPI-MG 2 X 2 VASCO

Local: Estádio Municipal Jornalista Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG)

Data: 27 de agosto de 2016 (Sábado)

Horário: 16h30(de Brasília)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Marlon Rafael Gomes de Oliveira (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Cartão Amarelo: Renan Teixeira, Octávio, Bruno Costa, Rafael Santos(Tupi); Andrezinho(Vas)

Gols:

TUPI: Octávio, aos 20 minutos do primeiro tempo; Renan Teixeira, aos 23 minutos do segundo tempo

VASCO: Luan, aos 46 minutos do primeiro tempo; Andrezinho, aos quatro minutos do segundo tempo

TUPI: Rafael Santos, Vinicius Kiss, Gabriel Santos, Bruno Costa e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Serrato, Octávio e Pedrinho(Marcel)(Hiroshi); Jonathan(Thiago Espíndola) e Giancarlo

Técnico: Estevam Soares

VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Diguinho(Caio Monteiro), Andrezinho e Fellype Gabriel(Douglas Luiz); Leandrão, Jorge Henrique(Eder Luis) e Éderson

Técnico: Jorginho

Recomendado para você