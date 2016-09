Para escapar da degola, Goiás recebe o Ceará, que visa G4 da Série B

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás terá seu primeiro grande desafio das próximas três duras rodadas que o esperam. Neste sábado, o Esmeraldino tem encontro marcado com o Ceará no Serra Dourada, às 18h30 (de Brasília). A equipe de Fortaleza se encontra numa situação mais confortável, brigando para entrar no G4 da competição.

Depois desta partida, o time de Goiânia irá confrontar com outras duas equipes que brigam pela zona de classificação da tabela, o Vasco e o Bahia. Diante do momento difícil que vive, o treinador do Goiás, Gilson Kleina, acredita que a série de jogos complicados servirá para trazer a confiança do grupo de volta.

“Se você pega uma sequência positiva contra Ceará, Vasco e Bahia, a confiança volta para o grupo. É nisso que eu acredito. A pressão sempre existirá. O que a precisamos ver é como estaremos no sábado. De repente, o Ceará espera um time desequilibrado pela situação na tabela. Temos de estancar isso. Se atuarmos com equilíbrio, a qualidade individual dos atletas pode fazer a diferença”, afirmou.

Para enfrentar o Ceará, a equipe de Kleina terá algumas novidades. Com mais de 40 atletas a sua disposição, o treinador esboçou um time titular com uma cara nova. Nesta rodada, Gilson irá estrear o goleiro Márcio, para a vaga que vinha sendo ocupada por Ivan. Na zaga, o comandante também fará uma alteração, Felipe Macedo entrará no lugar de Wesley Matos, enquanto Marcão fará a função de Daniel Carvalho no sistema ofensivo.

Em busca de retomar à zona mais desejada da tabela de classificação, o Ceará irá até o Serra Dourada com algumas novidades na escalação. Daniel Marques, como zagueiro, e Felipe Menezes, no ataque, estão relacionados com o elenco do Vovô para estrearem diante do Goiás. Os recém-chegados treinaram durante a semana com o resto do elenco e estão aptos à serem escolhidos pelo treinador Sérgio Soares.

Vindo da Ponte Preta, o meia-atacante Felipe Menezes revelou que está animado para começar a jogar com a equipe cearense. “É um clube que tem objetivos na temporada. Eu não vinha sendo utilizado na Ponte como eu gostaria, como eu acho que poderia. O Ceará é um grande clube e oferece grande estrutura. Eu conversei com muitas pessoas antes de vir para cá. Por exemplo, como o Antônio Carlos, que está aqui, e o Felipe Azevedo, que não está mais aqui, mas conhece bem a estrutura do clube”, disse.

Diante do Goiás, o Ceará terá algumas alterações, além dos estreantes. Sem o lateral esquerdo Thallyson e o volante Baraka, que foram suspensos por acúmulo de cartões, Maicon Silva e Richardson deverão jogar, respectivamente. O atacante Bill também não entrará em campo, já que foi expulso contra o Avaí no último jogo, e cumprirá suspensão automática. Para seu lugar, Sérgio Soares deverá utilizar o jogador William Henrique.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CEARÁ

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 10 de setembro, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitros: Marcelo Aparecido R. de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moares Coelho e Alex Ang Ribeiro (SP)

GOIÁS: Márcio; Ednei, Felipe Macedo, Alex Alves e Juninho; Adriano, Patrick e Léo Sena; Rossi, Walter e Marcão.

Técnico: Gilson Kleina

CEARÁ: Éverson; Tiago Cametá, Valdo (Daniel Marques), Charles e Maicon Silva; Richardson, Diego Felipe, Tomas Bastos e Wescley (Felipe Menezes); Rafael Costa e William Henrique.

Técnico: Sérgio Soares

