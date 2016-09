Náutico e Paysandu se enfrentam para manter o sonho do acesso

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Náutico e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, em situação curiosa na tabela da Série B. Em situações parecidas, os dois times estão bem no meio do caminho entra a disputa contra o rebaixamento para a Série C e pelo acesso à Série A. Por isso, uma vitória na partida é fundamental para a pretensão de ambos os times na competição.

Na 12ª colocação, com 33 pontos, o Náutico está a cinco de chegar ao G4 e a seis de entrar na zona de rebaixamento. A fase do Timbu, no entanto, não é boa, já que não vence há quatro jogos na Série B. Sabendo da necessidade de uma virada no momento, o zagueiro Rafael Pereira projeta uma vitória neste jogo chave na competição.

“Temos de melhorar muito e esse é um jogo chave. Esperamos fazer um bom jogo em casa novamente. Precisamos nos empenhar mais. Time que quer subir tem de conseguir os três pontos em casa”, declarou.

Rafael Pereira, inclusive, deve ser um dos reforços do Alvirrubro para a partida, já que retorna de suspensão. O Timbu, no entanto, deve ter alguns desfalques para o duelo. Após sofrer uma lesão de grau um na panturrilha no jogo contra o Joinville, o lateral direito Walber foi vetado pelo departamento médico. Outra ausência será a do volante Rodrigo Souza, que está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo. Além deles, o atacante Rony é dúvida após ter sofrido uma queda pressão no treino da manhã desta sexta-feira. A tendência, porém, é que ele não seja problema para enfrentar o Paysandu.

Para ocupar a posição destes desfalques, o técnico Givanildo Oliveira não deve apresentar muitas surpresas. Para a vaga de Walber, Joazi deve retornar a sua posição, já que foi titular na maioria dos jogos nesta temporada. Correndo por fora pela vaga na lateral está Hayner. Já para substituir Rodrigo Souza, Vinícius deve retornar à equipe. O meia ficou de fora do jogo diante do Joinville por sentir um desconforto muscular, mas já está recuperado. Outra opção para o setor seria Marco Antônio, porém, por conta da condição física, o reforço recém-chegado deve entrar apenas no segundo tempo.

Um pouco abaixo na tabela, o Paysandu vive situação parecida à do Náutico. O Papão, atual 14ª colocado, com 32 pontos, está a seis pontos de chegar ao G4 e cinco de entrar na zona de rebaixamento. A equipe paraense, no entanto, vem embalada após ter vencido o Bahia por 2 a 1, no Mangueirão, na última terça-feira.

Para a partida, o Paysandu tem apenas um desfalque confirmado em relação à equipe que venceu o Bahia. Após sentir um incômodo no joelho, o volante Ilailson foi vetado pelo departamento médico. O seu substituto no duelo contra o Náutico deve ser Ricardo Capanema. Em contrapartida, o técnico Dado Cavalcanti deve poder contar com Cleyton e Jobinho, novos reforços do Papão para o ataque. Os dois jogadores, no entanto, devem começar o jogo entre os reservas.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO X PAYSANDU

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira – BA (CBF-2)

Assistentes: Dijalma Silva Ferreira Jr – BA (CBF-2) e Jucimar dos Santos Dias – BA (CBF-2)

NÁUTICO: Júlio César; Joazi, Adalberto, Rafael Pereira e Gastón; João Ananias, Renan Oliveira e Vinícius; Rony, Jefferson Nem e Bergson

Técnico: Givanildo Oliveira

PAYSANDU: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas, Tiago Luis e Mailson; Leandro Cearense

Técnico: Dado Cavalcanti

