Náutico e Bahia empatam sem gols na estreia de Givanildo Oliveira

A estreia de Givanildo Oliveira como treinador do Náutico não teve o brilho esperado. Neste sábado, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu recebeu o Bahia, na Arena Pernambuco, protagonizando um empate em 0 a 0, mesmo com um homem a mais em campo.

Com o empate sem gols, o Bahia segue sem perder na Segundona há seis partidas consecutivas. Já o Timbu emplaca uma sequência de três jogos sem vitórias, contabilizando as últimas duas derrotas, para o lanterna Sampaio Corrêa e o Londrina em casa, respectivamente.

No próximo jogo, o Bahia duelará novamente fora de casa. O Tricolor irá ao Mangueirão enfrentar o Paysandu, em partida marcada para esta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Timbu irá ao Sul do Brasil enfrentar o Joinville, na Arena Joinville.

O jogo – Jogando em casa, o Náutico começou pressionando. Logo aos dois minutos da primeira etapa, a equipe pernambucana tentou invadir a área do Bahia, em levantamento na área e também por baixo, na infiltração. A zaga do Tricolor, porém, trabalhou bem, afastando o perigo.

O Bahia teve sua chance apenas dois minutos depois. A equipe tricolor trocou passes até chegar ao ataque pernambucano. Luiz Antônio pegou uma sobra de bola, resvalada pela defesa do Náutico, mas o chute foi pela linha de fundo. O Timbu teve um bom contra-ataque aos nove minutos, mas Muriel fez a defesa.

A partida então ficou equilibrada, com leve vantagem da equipe pernambucana, que conseguia mais efetividade na criação de jogadas, mas pecava na finalização. Aos 24 minutos, Bergson recebeu de Renan Oliveira na entrada da área. O atacante chutou firme para as redes, mas a bola passou perto, apenas indo para a linha de fundo.

O Tricolor Baiano só foi conseguir uma chance de perigo aos 36 minutos da etapa inicial. Em uma boa cobrança de falta, Régis mandou a bola para a área. Na jogada, o zagueiro Adalberto tentou tirar, mas mandou de cabeça para Moisés, que cabeceou com perigo. Júlio César precisou trabalhar para salvar o Timbu do primeiro gol.

Os minutos finais do primeiro tempo permaneceram elétricos. O atacante Roni, dentro da área, perdeu a melhor chance do Náutico no período. Aos 45 minutos, Renan Oliveira chutou forte de fora da área. A bola ficou na trave, sobrando para o companheiro, que mandou para fora, em um lance de muito perigo para Muriel.

O retorno do intervalo demorou mais do que o normal. O sistema de luz da Arena Pernambuco falhou, deixando o estádio sem condições de jogo. Os refletores foram ligados aos poucos, e a partida pode enfim recomeçar. Nos primeiros minutos da etapa complementar, o Timbu voltou em seu estilo de jogo inicial, segurando bem a defesa e saindo para o contra-ataque.

O Bahia passou a pressionar, mas foi o Náutico quem teve mais uma grande chance na partida. Aos 15 minutos do segundo tempo, Bergson fez boa jogada, chutando firme na direção de Muriel. O goleiro do Tricolor precisou fazer grande defesa, mas a bola sobrou para Roni, de novo. O atacante do Timbu finalizou, mas a jogada foi travada por Moisés.

A última boa chance de gol foi justamente do Tricolor Baiano. Edigar Junio e João Paulo trabalharam excelente jogada para Victor Rangel, que finalizou bem para o gol de Júlio César. A bola teimou, e não entrou, passando perto da trave do goleiro do Timbu, aos 33 do segundo tempo. Givanildo ainda tentou aumentar o poder de ataque do Náutico, que fez pressão nos minutos finais, mas não conseguiu inaugurar o marcador.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO-PE X BAHIA-BA

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)

Cartões amarelos: Moisés, Régis e Eduardo (Bahia), Walber, Rafael Pereira e Bergson (Náutico)

Cartão vermelho: Moisés (Bahia)

NÁUTICO: Júlio César; Walber, Rafael Pereira, Adalberto e Gastón; João Ananias (Esquerdinha), Rodrigo Souza (Negretti), Renan Oliveira e Jefferson Nem (Vinícius); Rony e Bergson

Técnico: Givanildo Oliveira

BAHIA: Muriel; Eduardo (Tinga), Tiago, Jackson e Moisés; Juninho, Luiz Antônio e Régis (João Paulo); Allano, Edigar Junio e Hernane (Victor Rangel).

Técnico: Guto Ferreira

Recomendado para você