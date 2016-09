Náutico busca recuperação contra o lanterna Sampaio Corrêa

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Um dos principais problemas do Náutico nesta Série B do Campeonato Brasileiro segue sendo a regularidade. O Timbú não consegue emendar uma série de vitórias na competição. Nos últimos cinco jogos, o clube somou duas vitórias, duas derrotas e um empate. Para melhorar o aproveitamento, os pernambucanos viajam para enfrentar o lanterna Sampaio Corrêa, neste sábado, no Estádio Castelão.

O Timbú vem de uma derrota em casa para o Londrina, por 2 a 0. Apesar de enfrentar o lanterna da competição, que venceu apenas duas partidas em todo o campeonato, o técnico Alexandre Gallo prega cautela contra o Sampaio Corrêa.

“O Sampaio, por exemplo, empatou com o Vasco no Rio de Janeiro. O Brasileiro é muito equilibrado. Tanto na Série A, quanto na Série B, todo adversário pode causar surpresa, te trazer um resultado negativo”, comentou o treinador.

A derrota no último duelo deve promover algumas substituições no Náutico. Durantes os treinamentos do meio de semana, Gallo treinou com o goleiro Julio Cesar e o o zagueiro Rafael Pereira na reserva – jogadores que foram titulares desde o início da competição.

E as mudanças não param por aí. O volante João Ananias e o atacante Bergson não foram relacionados por Gallo para a partida. Perto de deixar o Náutico, o atacante Daniel Morais segue negociando o Guarani, da Série C, e também não deve entrar em campo. Por outro lado, o comandante poderá contar com a volta dos volantes Rodrigo Souza e Maylson, que se recuperaram de lesão e devem participar do jogo contra o Sampaio.

“Para a gente, é o jogo mais importante do Campeonato. Vai ser uma partida difícil. Não é porque o Sampaio é o último que a gente vai chegar lá e ganhar de qualquer forma”, comentou o zagueiro Rafael Pereira.

Pelo lado do Sampaio Corrêa a situação não é nada favorável. Com apenas duas vitórias na competição, o lanterna do Brasileiro foi derrotado por 5 a 0 pelo Timbú no primeiro turno. O técnico Flávio Araujo reconhece que, para o torcedor, o jogo deste sábado será visto como uma revanche.

“O torcedor quer uma revanche, uma resposta positiva, já que no primeiro turno o Náutico goleou o Sampaio Corrêa. O torcedor quer uma resposta agora e estamos trabalhando para isso”, afirmou.

Assim como o adversário, o Sampaio possui problemas para a partida. Os zagueiros Luiz Otávio e Héverton cumprem uma partida de suspensão, enquanto Rodrigo Arroz e Rafael Estevam seguem lesionados. O técnico Araujo não confirmou quem serão os substitutos e o mistério ronda a escalação da equipe.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X NÁUTICO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 03 de setembro de 2016, sábado

Horário: 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN-CBF 1)

Assistentes: Flavio Gomes Barroca (RN-CBF 1) e Vinícius Melo de Lima (RN-CBF 2)

SAMPAIO CORRÊA: Rodrigo Ramos; Eder Sciola, Wagner Fogolari, Breno e Renan Luís (Esquerdinha); Diogo Orlando, Tássio, Enercino e Rayllan; Elias e Pimentinha

Técnico: Flávio Araujo

NÁUTICO: Rodoplho; Joazi, Igor Rabello, Adalberto e Gastón; Negretti, Maylson e Vinícius; Hayner, Rony e Jefferson Nem

Treinador: Alexandre Gallo

Recomendado para você