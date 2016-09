Na reestreia de Walter, Goiás perde e vê Brasil de Pelotas chegar ao G4

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Brasil de Pelotas fez 2 a 1 no Goiás, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Com a vitória, o time chegou ao G4 da competição, com 39 pontos, assumindo a vice-liderança provisória, e espera os demais resultados para terminar a rodada na zona de acesso à Série A. Os gols do Xavante foram marcados por Felipe Garcia e Elias. O tento goiano foi contra, de Leandro Camilo.

A partida desta sexta-feira marcou a reestreia do atacante Walter com a camisa do Esmeraldino. Usando a 18, ele voltou a atuar no clube que defendeu entre 2012 e 2013. Após boa passagem, ele foi para o Fluminense, onde não conseguiu se firmar. Agora, o jogador tenta ajudar o Goiás a recuperar-se na Série B.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas cruza o País e vai a Belém, encarar o Paysandu. O Goiás, que parou nos 27 pontos, joga no Serra Dourada, diante do Ceará, buscando se afastar das últimas posições do torneio.

O jogo – O Goiás até assustou o time da casa, aos 5, em finalização de Léo Sena, defendida por Eduardo Martini. Porém, aos 8, os gaúchos trataram de impor seu ritmo, e abriram o placar. Após cobrança de escanteio, o goleiro Ivan saiu mal, e Felipe Garcia cabeceou para o fundo da rede: 1 a 0.

Buscando reagir, o Esmeraldino teve boa chance aos 14, mas o zagueiro Alex Alves parou no experiente goleiro do Brasil-RS. Aos 17, a equipe de Léo Condé contou com a ajuda do rival para empatar.

Ednei cobrou falta, e o defensor Leandro Camilo colocou no próprio gol, concretizando a igualdade. A curiosidade ficou por conta da comemoração. Um cachorro invadiu o campo e correu atrás do lateral Juninho, do Goiás.

Aos 25, os visitantes quase viraram. O estreante Walter bateu de fora da área, e mais uma vez Martini trabalhou bem, salvando os mandantes.

Depois disso, o jogo se equilibrou, sem grandes chances. Algumas discussões marcaram o fim da primeira etapa, com Walter e o lateral Marlon, do Brasil, se desentendendo. Dentro de campo, mais nada aconteceu e os times foram para o intervalo com placar de 1 a 1.

Na segunda etapa, o Brasil-RS voltou pressionando, buscando evitar um tropeço em casa. Aos 9, Diogo Oliveira exigiu ótima defesa de Ivan e, no rebote, Ramon isolou a bola. Aos 14, Felipe Garcia também forçou o arqueiro rival a trabalhar.

Aos 18, Leandro Leite quase marcou de fora da área e, aos 21, a pressão surtiu efeito. Em jogada individual, Elias marcou belo gol, com ótima finalização.

Atrás no placar, o Goiás precisou se soltar, para buscar pelo menos um empate. A primeira oportunidade na segunda etapa veio com Marcão, que veio do banco. Aos 30, ele arrematou de carrinho, e a bola raspou a trave.

Aos 36, Walter bateu de longe, assustando a torcida do Brasil. Exposto, o time de Léo Condé quase levou o terceiro em contra-ataque, mas Ivan saiu nos pés de Ramon e evitou o gol do Xavante.

Nos minutos finais, já no desespero, os visitantes buscaram o empate a todo custo, arriscando de fora e lançando bolas para a área. Walter parou em mais uma boa defesa do goleiro rival. Defendendo-se bem, o Brasil-RS teve chances em jogadas de velocidade. Ainda assim, nenhum dos times balançou a rede, e o juiz apitou o fim da partida com a vitória da equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 2 X 1 GOIÁS

Local: Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS)

Data: 2 de setembro de 2016, sexta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

Cartões Amarelos: Elias (Brasil de Pelotas), Rossi, Wesley Matos (Goiás)

Gols: BRASIL DE PELOTAS: Felipe Garcia, aos 8 minutos do primeiro tempo; Elias, aos 21 minutos do segundo tempo

GOIÁS: Leandro Camilo (contra), aos 17 minutos do primeiro tempo

BRASIL DE PELOTAS: Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Cirilo e Marlon; Washington, Leandro Leite, Diogo Oliveira (Marcão) e Felipe Garcia; Elias (Nathan) e Ramon (Gustavo Papa)

Técnico: Rogério Zimmermann

GOIÁS: Ivan; Ednei (Marcão), Wesley Matos, Alex Alves e Juninho; Adriano (Willian), Patrick, Léo Sena e Daniel Carvalho (Carlos Eduardo); Rossi e Walter

Técnico: Léo Condé

