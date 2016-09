Mirando o G4, Bahia visita o Náutico na Arena Pernambuco

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O Bahia tem um compromisso importante neste sábado. Às 16h30 (de Brasília), o Esquadrão de Aço faz o clássico do Nordeste contra o Náutico, na Arena Pernambuco, de olho na vitória para assumir a quarta posição e entrar no grupo das equipes que garantem o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o G4.

Atualmente na sétima posição, com 35 pontos, o Bahia chegaria a 38 em caso de vitória e ultrapassaria Londrina, Ceará e CRB. Na cola dos baianos, o Náutico também, busca o resultado positivo para dar fim à sequência de duas derrotas consecutivas e se aproximar dos times que brigam na parte de cima da tabela.

Para esta partida, o Tricolor não terá grandes problemas em termos de escalação. O único desfalque da equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira será o meia Renato Cajá, que cumprirá suspensão automática por causa do acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o treinador terá os retornos do lateral direito Eduardo e do atacante Allano. No entanto, a grande novidade é a presença de Gustavo Blanco entre os relacionados.

De volta ao time, Eduardo prevê dificuldades contra o Náutico, mas confia em uma vitória do Bahia. Para o lateral direito, é importante jogar com inteligência para sair de campo com o resultado positivo, pois o adversário partirá para cima.

“Para esse jogo, as expectativas são as melhores. Estamos crescendo na competição, vai ser um jogo difícil. As equipes estão vindo jogar mais atentas do que antes. Temos que ter cautela. Fazer nosso melhor e buscar os três pontos, que é nosso objetivo”, avaliou.

Pelo lado do Timbu, a expectativa é pela estreia de Givanildo Oliveira no comando da equipe. Com apenas quatro dias de treinos, o novo treinador alvirrubro teve pouco tempo para preparar o time para o confronto contra o Bahia, mas deve promover alterações em relação à formação adotada por Alexandre Gallo, seu antecessor no clube.

A tendência é que Givanildo promova a volta de João Ananias à equipe e escale Renan Oliveira como meia de ligação, ao contrário do que Gallo vinha fazendo. Confirmado na lateral esquerda do Timbu, o uruguaio Gastón Filgueira admitiu que o elenco alvirrubro está incomodado com os dois jogos em vitória.

“Todo mundo está incomodado com esta situação. Precisamos retomar o caminho da vitória. A gente ficou um pouco distante do G4 e precisamos somar pontos o quanto antes para entrar no G4”, declarou.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO-PE X BAHIA-BA

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)

NÁUTICO: Júlio César; Walber, Rafael Pereira, Adalberto e Gastón; João Ananias, Rodrigo Souza, Renan Oliveira e Jefferson Nem; Rony e Bergson

Técnico: Givanildo Oliveira

BAHIA: Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Juninho, Luiz Antônio e Régis; Allano, Edigar Junio e Hernane

Técnico: Guto Ferreira

