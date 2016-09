Mirando a liderança da Série B, Atlético-GO recebe o Luverdense

Invicto há seis rodadas, o Atlético-GO recebe o Luverdense no Serra Dourada nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão quer aproveitar o jogo em casa para manter o bom retrospecto no torneio e pode brigar até mesmo pela liderança da competição.

Marcando presença no G4, a zona de acesso para a elite do futebol nacional, desde a segunda rodada, o time goiano ocupa a terceira colocação, com 39 pontos, e vem fazendo uma boa campanha. Os últimos tropeços do líder Vasco, com 41 pontos, aproximaram ainda mais o sonho do título. A vitória no duelo desta terça, portanto, é fundamental, já que CRB e Ceará estão empatados logo atrás, com um ponto a menos, e são uma ameaça.

Após o empate sem gols no clássico contra o Vila Nova, no sábado, o elenco se reapresentou e já está à disposição do técnico Marcelo Cabo. Desfalque no último jogo por conta de suspensão automática, o volante Michel é nome certo na escalação do treinador. A dúvida, no entanto, é no ataque: Alison vinha sendo titular, mas também cumpriu suspensão já que tinha sido expulso na rodada anterior da Série B. Júnior Viçosa foi o substituto e teve algumas chances diante do Vila. Agora, cabe ao comandante definir qual atacante começa em campo.

O Luverdense, por sua vez, tem motivos de sobra para comemorar. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Paysandu, o Verdão do Norte subiu quatro posições na tabela de classificação. Agora em 10º lugar, com 31 pontos, a equipe se afastou da zona de rebaixamento e já pensa em se aproximar dos primeiros colocados. Além disso, o técnico Júnior Rocha poderá contar com o elenco completo para a partida. Sem machucados ou suspensos, o lateral-direito Raul Prata, que cumpriu suspensão diante do time paraense, retorna à equipe.

Apesar de ainda ter um caminho complicado até a parte de cima da tabela – a distância para o CRB, quarto colocado, é de sete pontos –, o elenco busca engrenar uma sequência positiva nas próximas rodadas.

“Precisamos buscar uma sequência de vitórias para continuar sonhando. Sabemos que a primeira meta é fazer a pontuação necessária para não cair, mas não podemos deixar de pensar em coisas maiores”, disse o treinador Júnior Rocha.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X LUVERDENSE

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Marlon Rafael Gomes de Oliveira (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

ATLÉTICO-GO: Klever; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Romário; Michel, Pedro Bambu, Jorginho e Magno Cruz; Gilsinho e Alison (Júnior Viçosa)

Técnico: Marcelo Cabo

LUVERDENSE: Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo, Diogo Sodré e Sérgio Mota; Hugo e Tozin

Técnico: Júnior Rocha

