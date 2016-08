Luverdense atropela o Bragantino e encerra sequência negativa na Série B 

O Luverdense encerrou sua sequência de oito jogos sem vitória na Série B de forma magistral. Jogando em seu estádio, o Passo das Emas, o LEC não tomou conhecimento do Bragantino e goleou a equipe paulista pelo placar de 4 a 0, mesmo estando grande parte do jogo com um jogador a menos.

A vitória do Luverdense começou a se desenhar aos oito minutos do primeiro tempo, em um golaço do zagueiro Luiz Otávio em chute no ângulo. O LEC, no entanto, teve Paulinho expulso aos 38 e parecia que ia sofrer para conseguir a vitória. A expectativa de equilíbrio, porém, foi destruída com uma segunda etapa avassaladora dos donos da casa. Mesmo com um a menos, a equipe alviverde se impôs e fez mais três gols, aos sete, aos 10 e aos 26 minutos, em boa participação do atacante Hugo, que foi o autor de todos os tentos, o que excluiu qualquer chance de reação do Bragantino.

Com a vitória, o Luverdense saltou na tabela de classificação e alcançou o 11º lugar, com 28 pontos. Já o Bragantino segue na 17ª posição, com 21.

Ambas as equipes voltam a campo pela Série B na próxima terça-feira. O Luverdense visita o Avaí, na Ressacada, às 19h15. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Bragantino recebe o Brasil de Pelotas, no Nabi Abi Chedid.

O jogo – O Luverdense começou a partida dominando a posse de bola e buscando mais o jogo. No entanto, a primeira boa chegada foi do Bragantino. Aos seis minutos, Luiz Otávio afastou mal um cruzamento da direita e soltou no pé de Gabriel Nunes na marca do pênalti. O atacante soltou uma bomba, mas Everton apareceu para se colocar a frente da bola e salvar o gol.

Após a falha, Luiz Otávio se redimiu da melhor forma possível. Após escanteio, aos oito minutos, a bola sobrou limpa para o zagueiro na entrada da área. O camisa 3 soltou uma bomba indefensável no ângulo e abriu o placar para o LEC com um golaço.

Em começo de jogo eletrizante, quase que o Bragantino chega ao empate logo na sequência. Aos 10 minutos, Bruno Pacheco cobrou uma falta para a área e a zaga alviverde quase tocou contra seu próprio patrimônio, mandando a bola ao lado do gol.

O jogo seguiu lá e cá. Aos 14, o Luverdense chegou com muito perigo. Jean Patrick arriscou chute de longa distância, a bola pegou efeito e quase enganou o goleiro Pablo, que teve que mudar seu movimento para se recuperar e evitar o gol.

Apesar de estar na frente, o LEC seguiu pressionando e levou perigo novamente aos 23. Jean Patrick, desta vez no lado direito da área, soltou outro chute firme e mais uma vez obrigou o goleiro Pablo a trabalhar.

Após um início de muitas chances, o jogo perdeu em intensidade na segunda metade da etapa inicial. Com isso, o único destaque antes do intervalo foi a expulsão de Paulinho, que fez falta dura em Alemão, aos 38, e foi expulso de campo, deixando o Luverdense com um a menos. No entanto, mesmo com a vantagem numérica, o Bragantino não chegou ao empate antes do intervalo.

Na segunda etapa, a expectativa era de uma grande pressão do Bragantino pela vantagem numérica. No entanto, o Luverdense surpreendeu e praticamente matou o jogo logo no início do segundo tempo. Aos sete minutos, Hugo aproveitou cruzamento da direita de Raul Prata e chegou de carrinho para mandar para o fundo das redes e ampliar.

Logo na sequência, aos 10, a equipe alviverde chegou ao terceiro em uma grande falha de Pablo. André Rocha recuou para o goleiro, porém, ele se atrapalhou na hora do chutão e furou. Oportunista, Hugo recuperou a bola e só empurrou para a rede para fazer mais um na partida.

Após o balde de água fria, o Bragantino demorou para sair para o jogo. Com isso, assustou somente aos 23. Léo Jaime aproveitou cruzamento de Eliandro e mandou para o gol, com a bola passando rente ao travessão, mas indo para fora.

O momento bom, no entanto, durou pouco, já que o LEC chegou ao quarto gol logo na sequência. Aos 26, Rodrigo Sam tocou com a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Hugo foi para a cobrança e deslocou o goleiro para fazer o seu terceiro na partida.

Após o quarto gol, o Bragantino aceitou o resultado e pouco pressionou. Com isso, o Luverdense ainda chegou a criar algumas chances. No entanto, o duelo se encerrou com vitória por 4 a 0 para os donos da casa.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 4X0 BRAGANTINO

Local: Estádio Passos de Ema, em Lucas do Rio Verde (MS)

Data: 27 de agosto, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Jean Marcio dos Santos (RN)

Cartões Amarelos: Paulinho e Hugo (Luverdense); Bruno Pacheco, Rodrigo Sam e Ednei (Bragantino)

Cartões Vermelhos: Paulinho (Luverdense)

Gols: LUVERDENSE – Luiz Otávio, aos oito minutos do primeiro tempo, e Hugo, aos sete, dez e 26 minutos do segundo tempo

LUVERDENSE: Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Jean Patrick (Leandro), Ricardo, Raphael Macena (Rafael Silva) e Hugo; Sérgio Mota e Tozin (Douglas Baggio)

Técnico: Júnior Rocha

BRAGANTINO: Pablo; Alemão, Ednei (Tininho), Rodrigo Sam e Bruno Pacheco; André Rocha, Gabriel Dias, Felipe Nunes (Léo Jaime) e Erick (Matheus Rodrigues); Gabriel Nunes e Eliandro

Técnico: Marcelo Veiga

