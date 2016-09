Lutando para sair da zona de rebaixamento, Bragantino visita o Avaí

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Lutando para deixar a zona de rebaixamento da Série B, principalmente após uma frustrante derrota na frente da torcida, o Bragantino visita o Avaí às 16h (de Brasília) deste sábado, na Ressacada, para disputar a 26ª rodada do torneio.

Na 17ª colocação da tabela – a primeira do Z4 –, com 27 pontos conquistados, a equipe de Bragança vem fazendo uma campanha muito irregular na competição e briga para se afastar da degola. Depois de engatar duas vitórias consecutivas, foi derrotada em casa para o Atlético-GO, vice-líder do campeonato, por 2 a 1, com um gol de honra de Rivaldo aos 47 do segundo tempo.

Ciente da situação complicada de seu time, o técnico Marcelo Veiga prevê um duelo difícil, mas quer aproveitar os possíveis espaços no campo de defesa do Avaí para tentar marcar. “Temos que encarar esse jogo como decisão. A tendência é que o Avaí saia para o jogo, então temos que aproveitar os espaços. Eu ainda permaneço naquele plano: vencer um jogo a cada dois. Vamos em busca disso”, afirmou o treinador, que poderá contar com todo o elenco para este compromisso.

Já o Avaí vive boa fase e já projeta um retorno ao G4 da Série B, a zona que garante o acesso à elite do futebol nacional. Na nona colocação, com 36 pontos, a equipe vem de uma sequência invicta de cinco jogos e se aproxima da melhor marca na edição de 2016 do campeonato, quando ficou seis jogos sem perder, entre a 11ª e a 16ª rodada. Com isso, quer aproveitar o momento e se impor diante do adversário, em casa.

“A série invicta mostra a força do nosso conjunto. Temos um elenco unido e que com a chegada do Claudinei conseguiu ter um encaixe. Vamos respeitar muito o Bragantino, até porque não vencemos eles ainda em 2016. Eles estão num momento de turbulência na Série B e temos que aproveitar esse período deles. Contamos com o apoio da torcida nesse jogo para quebrarmos esse tabu contra o Bragantino e conquistarmos mais três pontos”, disse o volante João Filipe.

Apesar de não terem treinado por ordem médica, o zagueiro Gabriel e o atacante Lucas Coelho estarão à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o confronto. A novidade é a volta do meia Marquinhos, que foi poupado e não atuou contra o CRB na última rodada.

Lucas Coelho, provável titular no ataque do Leão da Ilha, credita a boa fase no foco do elenco. “Encontramos uma forma de jogar e criamos uma identidade. Estamos conseguindo fazer isso em todos os jogos e está dando certo. Estamos conseguindo nos fechar e sair na boa e converter as oportunidades em gols”, disse o jogador.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X BRAGANTINO

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Edson Glicerio dos Santos (ES) e Fabio Faustino dos Santos (ES)

AVAÍ: Renan; Alemão, Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan, João Filipe, Renato e Marquinhos; Rômulo e Lucas Coelho (Tatá)

Técnico: Claudinei Oliveira

BRAGANTINO: Felipe; André Rocha, Ednei, César Gaúcho e Bruno Pacheco; Gabriel Dias, Edson Sitta e Alan Mineiro; Erick, Watson e Rafael Grampola

Técnico: Marcelo Veiga

Recomendado para você