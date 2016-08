Londrina vence fora de casa e fica perto do G4 da Série B

O Londrina segue brigando pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira o time menos vazado da competição visitou o Náutico em confronto direto e venceu por 2 a 0, com gols de Germano e Keirrison, em duelo válido pela 22ª rodada.

Mesmo jogando fora de casa o LEC foi quem balançou as redes. Em jogada ensaiada, o experiente volante Germano apareceu livre no segundo pau e desviou para marcar o primeiro gol. Já na segunda etapa, em rápido contra-ataque, o artilheiro Keirrison chutou bonito e fez o segundo.

Com o resultado, o Londrina subiu para a sexta colocação da Série B, somando 34 pontos, três a menos que o Ceará, primeiro time do G4. O Náutico, por sua vez, chegou a sua nona derrota na competição, e caiu para a nona posição, com 31 pontos.

O LEC tenta busca manter a boa fase na próxima rodada da competição em casa, no Estádio do Café, em duelo contra o Joinville, vice-lanterna do Brasileiro. Já o Náutico tenta retomar o caminho das vitórias contra o lanterna Sampaio Corrêa, fora de casa, no Castelão.

O jogo – As duas equipes entraram em campo precisando da vitória para manter o sonho do G4 vivo. Melhor defesa da competição, com 16 gols sofridos, o Londrina deu trabalho ao Náutico. Logo depois do apito do juiz, Rafael Gava apareceu nas costas da zaga e chegou a assustar os torcedores do Timbú na Arena Pernambuco.

Na sequência, o Londrina tentou sua primeira jogada ensaiada em cobrança de falta. Fillipe Souto mandou a bola para a área e Germano apareceu no segundo pau para desviar, mandando para fora. O primeiro chute a gol do Náutico aconteceu apenas aos 12 minutos, com Roni arrancando em velocidade e chutando cruzado.

Como não conseguia furar a boa defesa do Londrina, o Náutico apostava nos chutes de fora da área. O zagueiro Rafael Pereira soltou uma paulada do meio da rua e exigiu boa defesa de Marcelo Rangel. Aos 35 minutos, em mais uma jogada ensaiada, Rondinelly mandou para a área e dessa vez o volante Germano não perdoou: apareceu livre no segundo pau e desviou para o fundo do gol.

O time da casa sofreu o baque do gol e ainda procurou o empate no primeiro tempo, com Roni tentando de fora da área. O jogo foi para o intervalo e os jogadores do Timbú tiveram que ir para o vestiário sob vaias da torcida na Arena Pernambuco.

O técnico Alexandre Gallo promoveu duas mudanças no Náutico no início do segundo tempo visando o gol de empate, com as entradas de Bergson e Vinícius. Logos aos quatro minutos, Eurico apareceu bem no ataque e chutou de fora da área, mas viu a bola passar por cima do gol defendido por Marcelo Rangel. Sem conseguir entrar na área, o time da casa continuava apostando em bolas de média e longa distância, mas sem efetividade.

O Londrina mantinha a postura defensiva e apostava nos contra-ataques e, aos 14 minutos, conseguiu ampliar. Zé Rafael roubou a bola na defesa e avançou ao ataque, depois de trombar com o zagueiro, o volante rolou para o camisa 99 Keirrison que bateu com categoria e correu para comemorar seu sétimo gol na competição: 2 a 0.

Com alguns jogadores sendo vaiados quando pegavam a bola, o Náutico partiu ao ataque, mas parava nas boas defesas de Marcelo Rangel. Aos 34 minutos, depois de três escanteios em sequência, Gastón chutou em cima do volante Germano, a torcida pernambucana ficou pedindo pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir.

O jogo passou a ficar mais disputado no meio-campo e o Náutico não conseguia avançar. Antes do apito final, o atacante Jô, do Londrina, recebeu o cartão vermelho depois do auxiliar avisar o árbitro de entrada dura do jogador.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 2 LONDRINA

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Devarly Lira do Rosario (ES)

Assistentes: Leonardo Mendonca (ES) e Valberson Braz Zanotti (ES)

Cartões amarelos: Eurico e Roni (Náutico); Igor Bosel, Everton Sena e Germano (Londrina)

Cartões vermelhos: Jô (Londrina)

GOLS: Germano aos 36 minutos do primeiro tempo e Keirrison aos 14 do segundo tempo (Londrina)

NÁUTICO: Júlio César; Joazi, Rafael Pereira, Adalberto e Gastón Filgueira; Eurico, João Ananias (Vinícius), Renan Oliveira (Yuri Mamute) e Hugo (Bergson); Roni e Jefferson Nem

Técnico: Alexandre Gallo

LONDRINA: Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everton Sena, Matheus (Luizão) e Paulinho; Germano, Rafael Gava (Zé Rafael), Fillipe Souto e Rondinelly; Jô e Keirrison (Itamar)

Técnico: Claudio Tencati

Recomendado para você