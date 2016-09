Joinville e Tupi ficam no 1 a 1 e seguem na zona de rebaixamento

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Joinville e Tupi entraram em campo na noite desta sexta-feira, na Arena Joinville, precisando da vitória. Depois de sair atrás do placar, o JEC suou para conseguir empatar a partida em 1 a 1. O resultado foi ruim para as duas equipes, que continuam na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão.

Depois de pressionar desde o início de jogo e ver o goleiro Rafael Santos brilhar, o Joinville saiu atrás do placar, com Jonathan marcando após vacilo da zaga adversária. Com o revés sofrido, o JEC foi ao ataque e marcou o gol de empate com Juninho, chutando colocado.

Com a igualdade na noite desta sexta, o Joinville chegou a 23 pontos e continua na vice-lanterna da Série B. Para tentar a recuperação, o JEC encara o Náutico na próxima rodada. Já o Tupi tem vida parecida. Com 23 pontos, ocupa a 18ª posição, e enfrenta o Londrina no próximo jogo.

O jogo – O JEC começou melhor a partida. Apoiado pela torcida, o time da casa começou a aparecer no ataque através das bolas paradas. Primeiro, Bruno Ribeiro cruzou e o centroavante Jael mandou de cabeça por cima do gol. Na sequência, Jael apareceu bem colocado na área e, cara a cara com o goleiro, chutou firme, mas viu o arqueiro fazer um milagre ao defender com o peito.

Aos 27 minutos a estrela do goleiro voltou a brilhar. Bruno Farias recebeu na entrada da área e chutou colocado para a defesa elástica de Rafael. O Tupi apareceu no ataque apenas aos 33, quando Gabriel Santos chutou bem de perna direita, mas o goleiro Jhonatan mostrou que estava atento e salvou.

Na volta do intervalo não demorou muito para o Tupi abrir o placar. Aos nove minutos, Luiz Paulo foi à linha de fundo e descolou cruzamento para a área. A zaga vacilou e Jonathan apareceu com oportunismo e mandou para o fundo das redes: 1 a 0.

Depois do gol sofrido, o JEC partiu ao ataque, mas voltou a esbarrar nas boas defesas de Rafael Santos. Aos 23 minutos, Juninho saiu do banco e teve grande chance, chutando de fora da área e assustando o goleiro. Poucos minutos depois, o meia mostrou que tem estrela e abriu o placar. Juninho recebeu no lado direito da grande área, ajeitou o corpo e chutou colocado, sem chances para o goleiro: 1 a 1.

Com a igualdade no placar, o duelo passou a ficar mais equilibrado. No último lance do jogo, quase que a torcida do JEC comemora a virada. Juninho cobrou falta da entrada da área, mas Rafael Santos realizou o último milagre da noite e manteve o empate por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 X 1 TUPI

Local: Arena Joinville, em Joinville (SC)

Hora: 19h15 (De Brasília)

Data: 9 de setembro de 2016, sexta-feira

Árbitro: Alexandre Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Diego Couto Barcelos (RJ)

Cartões amarelos: Ligger e Bruno Ribeiro (JEC); Renan Teixeira (Tupi)

GOLS: Juninho aos 26 minutos do segundo tempo (JEC); Jonathan aos 9 minutos do segundo tempo (Tupi)

JOINVILLE: Jhonatan; Reginaldo, Danrlei, Ligger e Fernandinho; Naldo, Paulinho Dias (Juninho), Bruno Farias (Thomás) e Bruno Ribeiro; Giva (Aldair) e Jael

Técnico: Ademir Fesan (auxiliar)

TUPI: Rafael Santos; Henrique (Hiroshi), Gabriel Santos, Thiago Sales e Bruno Costa; Renan Teixeira, Marcos Serrato, Vinícius Kiss, Jonathan e Luiz Paulo (Rubens); Octávio (Recfie)

Técnico: Estevam Soares

