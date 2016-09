Joinville e Náutico não saem do zero e seguem em má fase na Série B

Joinville e Náutico seguem longe de seu melhor momento na Série B. As equipes empataram por 0 a 0, pela 25ª rodada, nesta terça-feira, em Santa Catarina, e chegaram a quatro rodadas sem vencer. O JEC segue na zona de rebaixamento, agora com 24 pontos. Os pernambucanos foram a 33, e seguem no meio da tabela.

O Joinville segue com o mau desempenho dentro de casa. São apenas duas vitórias em 13 partidas, dificultando a briga do clube na luta contra a queda para a Série C do Brasileiro.

Na próxima rodada, o JEC tem partida difícil. Os catarinenses encaram o Vasco, em São Januário, na próxima sexta-feira. No sábado, o Náutico recebe o Paysandu.

O jogo – Logo no primeiro minuto, Jael driblou o goleiro e esteve perto de abrir o placar para o Joinville. Em cima da linha, o zagueiro Adalberto salvou o Náutico. Logo no lance seguinte, o Timbu respondeu: Rony acertou o travessão de Jhonatan.

Depois do início movimentado, os times passaram a parar nas defesas, sem criar grandes oportunidades. Apenas aos 21 ocorreu um lance de perigo. Jael cabeceou firme, mas Júlio César salvou os pernambucanos. O centroavante teve nova chance dez minutos depois, mas acabou travado pela defesa.

Após o ótimo começo, o fim do primeiro tempo teve ritmo lento, sem muita criatividade. Aos 46, Gastón ainda arriscou uma finalização de longe, mas Jhonatan pegou. Assim, as equipes foram para os vestiários empatando por 0 a 0, na Arena Joinville.

Mais uma vez, o jogo começou acelerado. No primeiro minuto da segunda etapa, Giva exigiu bela defesa de Júlio César, após bom lance individual. Aos 11, Jael teve nova chance, mas a bola passou raspando a trave.

O JEC manteve a pressão e, aos 15, Júlio César salvou o Náutico mais uma vez. Jael cobrou falta com força, e o ex-corintiano salvou sua equipe, evitando o gol catarinense. Aos 29, foi a vez de Heliardo, que entrou na segunda etapa, finalizar mal e perder boa chance.

Esperando por uma oportunidade, os pernambucanos chegaram perto do gol aos 36. Léo Santos teve duas chances no mesmo lance, mas não conseguiu balançar a rede de Jhonatan, que salvou o Joinville. No minuto seguinte, o arqueiro parou bom chute de Renan Oliveira.

Sem conseguirem superar os goleiros rivais, Joinville e Náutico terminaram o jogo sem tirar o zero do placar, e assim chegaram, ambos, a quatro partidas sem vencer na Série B.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 x 0 NÁUTICO

Local: Arena Joinville, em Joinville (SC)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Público: 6.509

Renda: R$66.240,00

Cartões amarelos: Naldo, Danrlei (Joinville), Rodrigo Souza (Náutico)



JOINVILLE: Jhonatan; Reginaldo, Danrlei, Fabiano Eller e Fernandinho; Naldo, Paulinho Dias (Juninho), Thomás (Heliardo) e Bruno Ribeiro; Giva (Aldair) e Jael

Técnico: Lisca



NÁUTICO: Júlio César; Walber (Joazi), Igor Rabello, Adalberto e Gastón; Rodrigo Souza e João Ananias; Renan Oliveira, Jefferson Nem (Léo Santos) e Rony (Esquerdinha); Bergson

Técnico: Givanildo Oliveira