Joinville e Bahia só empatam no Sul e não arrancam na Série B

Joinville e Bahia não conseguiram a tão desejada arrancada neste segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta terça-feira, as equipes se enfrentaram em Santa Catarina e empataram por 1 a 1, em duelo válido pela 22ª rodada da competição. Edigar Junio abriu o placar para a agremiação de Salvador, enquanto Jael estabeleceu a igualdade para o time da casa no último lance do primeiro tempo.

O resultado deixa ambas as equipes frustradas. Especialmente o Joinville, que vinha de vitória fora de casa sobre o rival Criciúma, e precisava do triunfo para ficar ver de mais perto a saída da zona de rebaixamento. Agora, o time do técnico Lisca se mantém no 18º lugar, com 22 pontos.

O Bahia, por sua vez, chegou a Joinville com dois resultados positivos de 3 a 0, sobre Avaí e Paraná, respectivamente, e planejava deixar Santa Catarina no G4. Com o empate, porém, o Tricolor baiano caiu para a sétima posição, com 32 pontos, cinco a menos que o Ceará, primeira equipe dentro do grupo que se credencia a disputar a Série A do ano que vem.

O Bahia voltará a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, na Arena Fonte Nova. Já o Joinville buscará retomar o caminho das vitórias no mesmo dia, mas às 18h30, diante do Londrina, no interior do Paraná.

O jogo – Sem se importar com o fato de estar jogando fora de casa contra o Joinville, o Bahia começou controlando a partida e buscando sempre o ataque. Tanto que a primeira chance de gol na partida foi do time visitante. Aos 15 minutos, Renato Cajá lançou na área, Hernande desviou no primeiro pau e Moisés, sozinho, cabeceou para fora após se desequilibrar no lance.

Melhor no duelo, o Tricolor baiano foi recompensando apenas quatro minutos depois. O lateral direito Eduardo cruzou na área, Diego furou a bola, que sobrou para Edigar Junio bater rasteiro de pé esquerdo e abrir o placar para o Bahia.

O Joinville, então, passou a buscar o empate de maneira desordenada, com bolas longas, o que provocou o aumento do número de erros de passes. Quando tudo indicava que o Bahia iria para o intervalo com a vitória parcial, o time da casa chegou à igualdade no último lance do primeiro tempo.

Aos 47 minutos, Bruno Ribeiro fez cruzamento na medida para Jael ganhar no alto e testar sem chances para o goleiro Muriel. Assim, acalmando a desesperada torcida catarinense.

Uma falha infantil da zaga do Bahia quase originou o gol da virada da equipe catarinense logo nos primeiros segundos da etapa final. Após erro na saída, a bola sobrou perigosamente para Jael, que foi abafado por Muriel. A bola voltou para Giva, mas novamente o goleiro do time de Salvador se destacou e fez a defesa.

Dez minutos depois, Giva voltaria a parar em Muriel. Após receber bom cruzamento da esquerda, o atacante cabeceou forte, mas o arqueiro adversário evitou o segundo dos mandantes.

Os dois técnicos mexeram bastante nas equipes na tentativa de desempatar a partida. Colocaram atacantes e meias para melhorar ofensivamente seus respectivos times, mas a marcação prevaleceu, o jogo ficou truncado e nervoso, mantendo a igualdade no placar até o final.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 X 1 BAHIA

Local: Arena Joinville, em Santa Catarina (SC)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Dias Araújo (SP)

Assistentes: Fabrício de Moura e Leandro Feitosa (ambos de SP)

Cartão Amarelo: Jael e Heliardo (Joinville); Jackson, Allano, Eduardo e Victor Rangel (Bahia)

Cartão Vermelho: –

GOLS:

JOINVILLE: Jael, aos 47 minutos do primeiro tempo

BAHIA: Edigar Junio, aos 19 minutos do primeiro tempo

JOINVILLE: Samuel Pires; Everton Silva, Danrlei, Fabiano Eller e Diego; Naldo, Matheus Bertotto, Bruno Farias (Carlos Alberto (Heliardo)) e Bruno Ribeiro (Fernando Viana); Giva e Jael.

Técnico: Lisca

BAHIA: Muriel; Eduardo (Tinga), Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá (Régis); Allano (Victor Rangel), Edigar Junio e Hernane.

Técnico: Guto Ferreira

