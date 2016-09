Goiás foge da zona de rebaixamento com vitória sobre o Ceará

Next

Estreando o técnico Gilson Kleina, o Goiás encerrou a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a três pontos de distância da zona de rebaixamento. Na noite deste sábado, a equipe esmeraldina derrotou o Ceará por 2 a 0, com gols de Marcão e Léo Gamalho, no Serra Dourada, e ascendeu na tabela de classificação.

Com o resultado, o Goiás passou a contabilizar 30 pontos ganhos – o Bragantino, melhor time do grupo da degola, tem 27. Já o Ceará, que lamentou a expulsão de Ricardinho neste fim de semana, soma 38 e ficou fora da zona de acesso para a primeira divisão nacional, ainda próximo do G4.

Goiás e Ceará voltarão a campo já na terça-feira. O time do Centro-Oeste enfrentará o líder Vasco, novamente no Serra Dourada, enquanto o nordestino receberá o lanterna Sampaio Corrêa, no Castelão.

O jogo – Após um início de partida sonolento no Serra Dourada, o Goiás tomou a iniciativa de atacar e chegou a levantar o público presente com o seu trio de atacantes – Rossi, Walter, atuando novamente no estádio pela equipe em que se projetou, e Marcão.

O Ceará sofreu o primeiro gol aos 38 minutos. Walter recebeu um lançamento na ponta direita e cruzou de primeira para a área, onde Marcão se esticou para dividir com o goleiro Éverson e completar para dentro.

Com a virilha lesionada no lance, Éverson permaneceu em campo apenas até os quatro minutos do segundo tempo, quando acabou substituído por Lauro. Antes, logo após o intervalo, o Ceará já havia trocado Sanchez por Buiú, na tentativa de reagir em Goiânia.

A equipe nordestina só não contava com a baixa de Ricardinho, que levou o seu segundo cartão amarelo aos cinco minutos da etapa complementar e acabou expulso. A partir de então, o Goiás teria tranquilidade para administrar o resultado positivo. Ainda mais após ampliar o marcador.

Aos 24 minutos, pouco depois de substituir Marcão, Léo Gamalho mostrou oportunismo para ficar com um rebote de Lauro em conclusão firme de Daniel Carvalho (substituto de Walter) e cabecear para a rede.

Sem nada a perder, o Ceará ainda foi à frente com a entrada de Felipe Menezes na vaga de Rafael Costa, promovendo um jogo aberto com o Goiás, porém não foi efetivo o bastante nem sequer para descontar no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 0 CEARÁ

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Público: 5.298 pagantes

Renda: R$ 59.745,00

Cartões amarelos: Marcão, Juninho, Léo Sena e Rossi (Goiás); Ricardinho, Richardson e Valdo (Ceará)

Cartão vermelho: Ricardinho (Ceará)

Gols: GOIÁS: Marcão, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Léo Gamalho, aos 24 minutos do segundo tempo

GOIÁS: Márcio; Ednei, Felipe Macedo, Alex Alves e Juninho; Adriano, Patrick e Léo Sena; Rossi (Carlos Eduardo), Walter (Daniel Carvalho) e Marcão (Léo Gamalho)

Técnico: Gilson Kleina

CEARÁ: Éverson (Lauro); Tiago Cametá, Valdo, Charles e Sanchez (Buiú); Richardson, Diego Felipe, Ricardinho e Felipe; Rafael Costa (Felipe Menezes) e Wescley

