Goiás recebe o Criciúma com a expectativa de manter ascensão

Animado por não perder na Série B do Campeonato Brasileiro há quatro rodadas – venceu Londrina e Tupi e empatou com Sampaio Corrêa e Luverdense –, o Goiás voltará a campo às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira com a expectativa de manter a sua ascensão na competição. O adversário será o Criciúma, que vem de derrota para o Joinville.

Se ganhar outra vez, o Goiás, hoje com 26 pontos ganhos, poderá alcançar o próprio time catarinense, que tem 29, na tabela de classificação e passar a almejar verdadeiramente algo além do que a mera luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

“Durante o recesso, o professor Léo Condé ajustou a equipe. Começamos bem o segundo turno, com duas vitórias consecutivas, já somando quatro jogos sem derrota. Agora, temos que fazer o dever de casa. Respeitamos o Criciúma, mas precisamos muito desses três pontos”, avisou o jovem meia Léo Sena.

Para ser bem-sucedido no Serra Dourada, o Goiás ainda não poderá contar com o reforço do centroavante Walter. Com história no clube, o atleta já foi apresentado com pompa, mas não está regularizado e segue impedido de estrear sob o comando de Léo Condé. Assim, Rossi e Marcarão retomarão os postos de Carlos Eduardo e Léo Gamalho no ataque.

Do outro lado, o Criciúma terá uma novidade certa, ao menos no banco de reservas – o volante Felipe Guedes chegou do São José-RS e está relacionado para enfrentar o Goiás. No gol, Luiz, livre de suspensão, voltará a ser aproveitado pelo técnico Roberto Cavalo.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CRICIÚMA

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (Fifa-SP) e Herman Brumel Vani (SP)

GOIÁS: Ivan; Ednei, Anderson Salles, Alex Alves e Jefferson; Adriano, Patrick, Léo Sena e Léo Lima; Rossi e Marcão

Técnico: Léo Condé

CRICIÚMA: Luiz; Ricardinho, Raphael Silva, Ferron e Diego Giaretta; Barreto, Douglas Moreira (Felipe Guedes), Caíque Valdívia e Alex Maranhão; Roberto e Jheimy

Técnico: Roberto Cavalo

