Givanildo Oliveira assume o comando do Náutico pela quarta vez

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Após a demissão do técnico Alexandre Gallo, o Náutico agiu rápido e anunciou, neste segunda-feira, a contratação de Givanildo Oliveira para assumir o cargo. Esta será a quarta passagem do pernambucano pelo Timbu – a última foi em 2003 –, que já comandou em 95 jogos.

Conhecido como o Rei do Acesso, o treinador de 68 anos tem no currículo seis subidas de divisão. A mais recente foi no ano passado, quando, no comando do América-MG, finalizou a Segundona em quarto lugar e garantiu a vaga na Série A. A equipe, inclusive, foi campeã mineira de 2016.

Givanildo, velho conhecido dos alvirrubros, já comanda o Náutico no próximo sábado, contra o Bahia, na Arena Pernambuco, às 16h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. Com contrato até o final da campanha deste ano, o técnico encontra o time na oitava colocação, com 31 pontos, sete atrás do CRB, último colocado do G4.

Confira os outros acessos de Givanildo José Oliveira:

1997 – da Série B para a Série A (América-MG, campeão)

2001 – da Série B para a Série A (Paysandu, campeão)

2005 – da Série B para a Série A (Santa Cruz, vice-campeão)

2006 – da Série B para a Série A (Sport, vice-campeão)

2009 – da Série C para a Série B (América-MG, campeão)

Recomendado para você