Em jogo de sete gols, Sampaio vence o Náutico e acaba com jejum

Enfim acabou o calvário do Sampaio Corrêa. Na noite deste sábado, o time maranhense liderado pelo meia-atacante Pimentinha venceu o Náutico, de virada, por 4 a 3, no Estádio Castelão, em São Luís, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa encerrou um jejum de vitórias que já durava nove rodadas – o último triunfo havia ocorrido no dia 28 de junho. No entanto, o Bolívia continua na lanterna da competição, com 17 pontos, dez a menos que o Goiás, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, os jogadores deixaram o gramado aos gritos de “Eu acredito” da torcida local.

O Náutico, por sua vez, estaciona no nono lugar, com 31 pontos, seis abaixo do G4, grupo de classificação à Série A do ano que vem. O Timbu buscará a reabilitação no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), diante do Bahia, na Arena Pernambuco. Já o Sampaio Corrêa tentará dar sequência à sua reação quatro dias antes, na terça-feira, às 19h30, contra o Bragantino, no interior de São Paulo.

O jogo – Precisando desesperadamente da vitória para iniciar uma reação no campeonato, o Sampaio Corrêa começou melhor e chegou a pressionar o Náutico nos primeiros minutos do duelo. No entanto, aos poucos o time pernambucano foi se sentindo à vontade em campo e não demorou muito para frear o ímpeto dos mandantes.

Aos 16, Vinícius tabelou com Roni e arriscou de “três dedos”. O chute saiu forte e a bola só foi parar no ângulo do goleiro Rodrigo Ramos, que nada pôde fazer.

Impaciente com a atuação de sua equipe, o técnico Flávio Araújo sacou Enercino, que saiu vaiado pela torcida local, para a entrada de Jean Carlos. A alteração surtiu efeito e deu resultado aos 35 minutos, quando Tássio avançou em velocidade e passou para Pimentinha, que invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, sem chances para o arqueiro Rodolfo, deixando tudo igual no Castelão.

No último minuto da primeira etapa, o Sampaio por pouco não virou o marcador em um lance muito parecido ao do gol de empate. Pimentinha recebeu na esquerda, cruzou e finalizou rasteiro. No entanto, dessa vez o goleiro Rodolfo conseguiu espalmar a bola, garantindo o empate para o Timbu.

Se o Sampaio havia terminado melhor a primeira parte do jogo, o Náutico tratou logo de atirar um “balde de água fria” sobre a agremiação maranhense. Logo aos dois minutos da etapa final, Vinícius aproveitou cruzamento de Jefferson Nem e, com apenas um toque, mandou a bola para as redes, anotando seu segundo gol na partida.

Aos oito, quase o empate dos mandantes. Em cobrança de falta, Jean Carlos disparou um forte chute de longe. O goleiro Rodolfo, porém, se esticou todo para mandar a bola a escanteio. No momento em que o Sampaio era controlado pelo Náutico, Pimentinha, melhor jogador em campo pelo time da casa, foi derrubado dentro da área aos 26 minutos. Na cobrança do pênalti, Elias deslocou Rodolfo, que pulou para o canto direito.

Infernizando a defesa do Timbu pela esquerda, Pimentinha sofreu nova falta dentro da área um minuto depois. Elias, mais uma vez, superou o arqueiro alvirrubro e virou para o Sampaio Corrêa, que ampliou o placar logo em seguida, com Pimentinha, que aproveitou contra-ataque rápido e, de carrinho, fez o quarto para os maranhenses.

No desespero para ajudar o Náutico a voltar para a partida, o zagueiro Igor Rabello abandonou a zaga e foi para o ataque. A decisão mostrou-se acertada, já que ele aproveitou cruzamento de Rony e cabeceou para o fundo das redes, diminuindo a desvantagem para a representação pernambucana.

O Náutico buscou o empate nos últimos minutos de maneira desordenada e não conseguiu superar a retranca dos donos da casa, que voltaram a sorrir após de mais de dois meses.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 4 X 3 NÁUTICO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 03 de setembro de 2016, sábado

Horário: 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN-CBF 1)

Assistentes: Flavio Gomes Barroca (RN-CBF 1) e Vinícius Melo de Lima (RN-CBF 2)

Público: 1.805 pagantes

Renda: R$ 15.620,00

Cartão Amarelo: Joazi, Adalberto e Hugo (Náutico); Rayllan e Pimentinha (Sampaio Corrêa)

Cartão Vermelho: –

GOLS:

SAMPAIO CORRÊA: Pimentinha, aos 35 minutos do primeiro tempo, e aos 30 minutos do segundo tempo; Elias, aos 26 e 28 minutos do segundo tempo

NÁUTICO: Vinícius, aos 16 minutos do primeiro tempo, e aos dois minutos do segundo tempo; Igor Rabello, aos 37 minutos do segundo tempo

SAMPAIO CORRÊA: Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena, Wágner Fogolari, Éder Sciola e Renan Luís; Diogo Orlando, Tássio, Enercino (Jean Carlos) e Rayllan (Gustavo Marmentini); Elias e Pimentinha (Felipe Baiano).

Técnico: Flávio Araújo

NÁUTICO: Rodoplho; Joazi (Yuri Mamute), Igor Rabello, Adalberto e Gastón Filgueira; Negretti, Maylson (Rodrigo Souza) e Vinícius; Hayner (Hugo), Rony e Jefferson Nem.

Treinador: Alexandre Gallo

