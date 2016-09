Em duelo pelo Z4 da Segundona, Bragantino recebe Sampaio Corrêa

Duas equipes que figuram na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim pode ser definida a situação de Bragantino e Sampaio Corrêa, que se enfrentam às 19h30 desta terça-feira, no estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela 24ª rodada da competição.

Os donos da casa vêm de um importante triunfo fora de casa, diante do Tupi, e ocupam a 17ª colocação, com 24 pontos. Assumindo o 18º lugar, com 17 pontos, os maranhenses também venceram no final de semana, recebendo o Náutico.

Em busca de, enfim, sair da degola, estando a três pontos do Goiás, primeira equipe fora do Z4, e assumir uma condição mais tranquila na Segundona, Marcelo Veiga sabe da importância do próximo compromisso e pretende usar a vitória do último final de semana como exemplo para que a equipe faça valer a força da torcida.

“Temos que nos impor, encarar com responsabilidade, com raça e Inteligência, assim como foi diante do Tupi. Temos que entrar mais concentrados, atento aos erros que estávamos cometendo e ter muita disposição para conseguir o resultado”, indicou o treinador.

Já pelo lado da Bolívia Querida, que passa por situação mais delicada, Flávio Araújo terá que lidar com alguns desfalques. O atacante Pimentinha, poupado devido à dores, e o meia Rayllan, suspenso, se juntam a Edgar, Lucas Sotero e Thiago Santos, os três entregues ao departamento médico, na lista de desfalque do treinador. No entanto, Luiz poderá contar com dois reforços importantes para o miolo de zaga. Isso porque, Héverton e Luíz Otávio voltam a integrar o elenco, após cumprirem suspensão diante do Timbu.

“Sou torcedor do Sampaio, todo mundo sabe. Fui criado aqui. Tá complicado pra gente, mas graças a Deus saiu essa vitória pra melhorar nossa confiança. Agradeço também ao torcedor que mesmo quando estávamos atrás no placar, não nos vaiou em momento algum e foram recompensados com esta vitória e vamos tentar até o fim sair dessa situação”, declarou o técnico.

Massa Bruta e Bolívia já se cruzaram no primeiro turno da Segundona e empataram sem gols, em São Luís-MA.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO-SP X SAMPAIO CORRÊA-MA

Local: Estádio Nabizão, em Bragança Paulista (SP)

Hora: 19h30 (de Brasília)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (CBF-RJ)

Assistentes: Luiz Antonio Muniz de Oliveira (CBF-RJ) e Thiago Gomes Magalhães (CBF-RJ)

BRAGANTINO: Felipe; Alemão, Ednei, César Gaúcho e Bruno Pacheco; Gabriel Dias, Edosn Sitta, Adenilson e Erick; Matheus Rodrigues e Claudinho (Watson).

Técnico: Marcelo Veiga

SAMPAIO CORREA: Rodrigo Ramos; Eder Sciola, Luíz Otávio, Wagner Fogolari e Renan Luís (Héverton); Diogo Orlando, Tássio, Enercino e Gustavo Marmentini; Elias e Jean Carlos.

Técnico: Flávio Araújo

Recomendado para você