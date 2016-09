Em duelo pela parte de baixo da tabela, Oeste e Tupi empatam sem gols

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

A vitória era o único resultado que interessava para Oeste e Tupi na partida deste sábado entre as duas equipes, no fechamento da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, os ataques não funcionaram e o duelo pela parte de baixo da tabela terminou em 0 a 0, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.

Com o empate sem gols, Rubrão e Galo Carijó não conseguiram subir na classificação da Série B. O time paulista permaneceu na 16ª colocação, agora com 31 pontos, enquanto a equipe mineira continua a amargar o 18º lugar, com 25 pontos. O Oeste volta a atuar na próxima sexta-feira, quando recebe o Goiás, na Arena Barueri. No sábado, o Tupi recebe o Brasil de Pelotas.

O jogo – Jogando em casa, o Oeste quase fez alegria dos torcedores logo com dois minutos de bola rolando. Marquinho avançou pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas Ricardo Bueno não alcançou.

A partida seguiu sem chances de perigo até a marca dos 41 minutos, quando o Oeste chegou novamente. Léo Artur aproveitou sobra na entrada da área e finalizou com firmeza. Rafael Santos, bem colocado, fez a defesa.

Sem criar boas oportunidades no primeiro tempo, o Tupi voltou mais incisivo na etapa final e por pouco não marcou aos seis minutos. Jonathan recebeu de Hisroshi, avançou em velocidade, entrou na área, mas bateu por cima.

A resposta do Oeste veio em dose tripla. Aos 16, Felipe Rodrigues recebeu na direita e finalizou por cima do gol. Aos 19, Mike apareceu na ponta direita da área, puxou para o meio e chutou forte. Rafael Santos defendeu em dois tempos. Aos 23, Léo Artur avançou pelo meio e arriscou de longe para mais uma defesa do goleiro do Tupi.

O jogo seguiu equilibrado, com as duas equipes buscando o gol, mas sem conseguir levar perigo real aos goleiros. Os dois treinadores tentaram tornar seus times mais ofensivos, porém o placar não foi alterado.

FICHA TÉCNICA:

OESTE-SP 0 X 0 TUPI-MG

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco (SP)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Assistentes: Gabriel Conti Viana e Carlos Henrique Cardoso de Souza (ambos do RJ)

Cartões amarelos: Felipe Rodrigues, Daniel Simões (Oeste); Gabriel Santos, Octávio, Hiroshi (Tupi)

OESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva, André Castro e Marquinho; Daniel Simões, Rodolfo (Pedro Carmona) e Léo Artur; Crysan (Wellington), Mike e Ricardo Bueno (Marcus Vinícius)

Técnico: Fernando Diniz

TUPI: Rafael Santos; Douglas, Gabriel Santos, Thiago Sales e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Recife, Vinícius Kiss (Pedrinho, depois Ygor) Octávio e Hiroshi; Jonathan

Técnico: Estevam Soares

