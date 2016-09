Em confronto direto, Oeste e Tupi se enfrentam para fugir do rebaixamento

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Para fugir da zona de rebaixamento, Oeste e Tupi se enfrentam neste sábado, no Estádio José Liberatti, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vale muito para os dois times, que tentam encerrar sequências negativas na competição para, enfim, evitar o descenso.

Com apenas 24 pontos em 25 jogos, o Tupi é o antepenúltimo colocado da segunda divisão. Há três partidas sem vencer, a situação não é fácil para o técnico Estevam Soares. Depois de sair na frente contra o Londrina na última rodada, o Galo Carijó não disputou bem o segundo tempo do confronto e terminou sofrendo o empate. Na coletiva após o jogo, o treinador não escondeu a sua preocupação.

“É muito legal no discurso manter o otimismo, porque desistir faltando 13 rodadas ainda é o fim. Nos últimos dois jogos em casa, nos preocupou muito a apatia contra o Bragantino e no segundo tempo [contra o Londrina]. Você grita, fala, gesticula e a equipe não responde”, desabafou.

Para tentar reverter o momento, o clube mineiro conseguiu acertar o empréstimo do atacante Yago, do Vasco, nesta semana e o nome do atleta já apareceu no BID. O jogador, no entanto, não estreará neste sábado, pois se apresentará no Tupi apenas na próxima segunda-feira.

Apesar de melhor, a situação do Oeste também é preocupante. A última vez que o time conseguiu uma vitória foi no final de agosto, há quatro rodadas, quando bateu o Paysandu. Desde então, o clube perdeu três vezes e empatou uma, caindo para a 16ª colocação, com 30 pontos, apenas três a mais do que o Bragantino, primeiro colocado dentro da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

OESTE X TUPI

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco (SP)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Assistentes: Gabriel Conti Viana (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

OESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Velicka; Daniel Simões, Renan Mota, Marquinho, Rodolfo e Crysan; Mike e Ricardo Bueno

Técnico: Fernando Diniz

TUPI: Rafael Santos; Vinícius Kiss, Gabriel Santos, Thiago Sales e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Recife, Octávio e Hiroshi; Jonathan e Giancarlo

Técnico: Estevam Soares

