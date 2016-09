Em casa, Ceará perde para o lanterna Sampaio Corrêa e fica fora do G4

O Ceará voltaria ao G4 se batesse o lanterna Sampaio Corrêa, dentro de casa, no Castelão, pela 25ª rodada da Série B. Porém, em partida ruim, o Vovô perdeu por 1 a 0 e estagnou nos 38 pontos, fora da zona de acesso. Pelo lado dos maranhenses, o gol de Gustavo Marmentini levou o clube a 20, ainda na última posição.

Com a chance de voltar ao G4, o time de Sérgio Soares perdeu a segunda partida seguida, e segue fora da zona que levará quatro clubes à Série A, em 2017. No último sábado, o algoz dos cearenses havia sido o Goiás.

Na próxima rodada, em jogo que acontece neste sábado, o Vovô encara o Londrina, no Paraná. O Sampaio Corrêa, ainda busca de uma grande reação para fugir do rebaixamento, enfrenta o CRB, dentro de casa.

O jogo – O começo de jogo mostrou um amplo domínio dos mandantes, que entraram no gramado com amplo favoritismo. Aos 14, o zagueiro Charles foi para a área em escanteio, e cabeceou com perigo.

Mesmo com o Sampaio levando perigo em alguns contra-ataques, o Ceará manteve-se firme, buscando o gol. Eduardo, aos 22, finalizou de fora da área e quase marcou. Nos minutos finais da primeira metade, porém, o jogo mudou.

Aos 30, em bobeira da zaga dos alvinegros, Jean Carlos quase marcou para os maranhenses. Aos 37, Éverson precisou intervir para evitar o gol dos visitantes. Mas, quando parecia que o jogo iria para o intervalo em 0 a 0, o Ceará foi surpreendido.

Aos 46, Gustavo Marmentini recebeu belo passe e, com espaço, invadiu a área, escolheu o canto e tirou do goleiro rival: 1 a 0 Sampaio, placar final dos primeiros 45 minutos.

Precisando da virada, e pressionado por reclamações da torcida, o Ceará voltou intenso para o segundo tempo, mas errando muito por conta do nervosismo. Aos 3, Eduardo exigiu defesa de Rodrigo Ramos, mas o Vovô não criava chances claras.

Com muitos erros, a partida tornou-se lenta, sem grandes emoções. Apenas aos 21 a oportunidade dos donos da casa apareceu. Serginho recebeu de Wescley e arrematou. Rodrigo Ramos salvou o Sampaio com ótima defesa.

As oportunidades eram raras e, quando surgiam, eram desperdiçadas pelo Vovô. Aos 34, Rafael Costa saiu cara a cara com o goleiro rival, mas bateu em cima do arqueiro.

Aos 42, no desespero, o mesmo Rafael teve nova chance, mas seu toque de cabeça saiu raspando a trave, aumentando a frustração da torcida. Sem conseguir novas oportunidades, o Ceará deixou o campo derrotado.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 1 SAMPAIO CORRÊA



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira (BA)

Assistentes: Dijalma Silva Ferreira Júnior (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Cartões amarelos: Eduardo, Thallyson, Charles (Ceará), Guilherme Lucena (Sampaio Corrêa)

Gols: SAMPAIO CORRÊA: Gustavo Marmentini, aos 46 minutos do primeiro tempo



CEARÁ: Éverson; Eduardo (Tiago Cametá), Valdo, Charles e Thallyson; Baraka (Serginho) e Richardson; Felipe Menezes (Rafael Costa), Felipe e Wescley; Bill

Técnico: Sérgio Soares



SAMPAIO CORRÊA: Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena, Luiz Otávio, Wágner e Heverton; Diogo Orlando, Diego Lorenzi, Renan Luís e Gustavo Marmentini; Pimentinha e Jean Carlos

Técnico: Flávio Araújo