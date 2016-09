Desfalcado, CRB recebe o Vila Nova para se manter no G4 da Série B

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O CRB entra em campo diante do Vila Nova, neste sábado, às 21 horas, no Estádio Rei Pelé, precisando encerrar um momento de oscilação na Série B do Campeonato Brasileiro para conseguir a manutenção no G4. Para isso, o Galo do Praia terá que superar não só a organizada equipe goiana, como também seus próprios desfalques.

A lista de ausências e possíveis desfalques da equipe alagoana para o duelo deste sábado é enorme. Entre os nomes certos que não entrarão em campo estão o lateral direito Bocão, o lateral esquerdo Diego e o volante Matheus Galdezani, que estão suspensos. Para os seus lugares, os prováveis substitutos serão Marcos Martins, Rafinha e Somália, respectivamente, com a possibilidade de Elton Lira aparecer na ala esquerda.

Não bastassem as suspensões, o Galo da Praia pode ganhar dois problemas de última hora. O volante Olívio, com um problema na parte posterior da coxa, e o meia Éder, com dores na panturrilha, podem se juntar à lista de desfalques da equipe. Os atletas ainda serão reavaliados para saber se terão condições de jogo.

Apesar de correr riscos de não entrar em campo, Olívio fez questão de convocar a torcida do CRB para este jogo importante. “Quero convocar a nação regatiana para este jogo difícil contra o Vila Nova neste sábado. Contamos com a presença de vocês para que possam lotar o Rei Pelé e nos apoiar. Vamos em busca de um resultado positivo para que consigamos nos manter no G4 e conquistar o nosso objetivo que é o acesso à Série A”, afirmou o volante.

Em meio a diversos problemas, o CRB teve ao menos uma boa notícia nesta sexta-feira. O lateral esquerdo Pery, que aguardava regularização, teve seu nome publicado no BID da CBF e poderá ser relacionado para o jogo diante do Vila Nova. O atleta pode ser opção até para a entrada na equipe titular.

Na quarta colocação, com 38 pontos, o CRB vive um momento de oscilação, já que venceu apenas um dos últimos sete jogos que disputou, empatando quatro vezes e perdendo duas. Com isso, uma derrota pode ocasionar a saída do Galo da Praia do G4 da Série B.

Já pelo lado do Vila Nova, o pensamento é outro. Na 11ª colocação, com 30 pontos, três acima da zona de rebaixamento, o elenco foca suas atenções no momento apenas para fugir do perigo de cair para a Série C. Para o atacante Moisés, o Tigre precisa cumprir este objetivo primeiramente para depois tentar almejar algo maior.

“Primeiro a gente pensa em sair dessa zona de desconforto, o foco agora é esse. Mas eu venho falando, quando você já não tem possibilidade mais de cair aí você começa a pensar mais alto. É claro que isso é com cautela, é jogo a jogo para conseguir. Temos dois jogos fora agora, e duas vitórias nos deixaria em uma situação muito confortável, e aí sim poderíamos começar a pensar em mais coisas”, projetou o atacante.

A equipe goiana deve ter três mudanças para o confronto diante do CRB. Na lateral esquerda, Marcelo Cordeiro deve retornar e substituir Roger, que vem atuando improvisado na posição. Outra possível alteração é a entrada do atacante Fabinho no lugar do meia Everton, com o técnico Guilherme Alves optando por uma formação mais ofensiva. A última mudança acontece de última hora, já que o zagueiro Vinícius Simon sentiu febre na madrugada antes da viagem do Vila Nova para Maceió e foi cortado. Com isso, Reginaldo e Gustavo Geladeira brigam pela posição.

FICHA TÉCNICA

CRB X VILA NOVA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Assistentes: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (RJ) e Wendel de Paiva Gouveia (RJ)

CRB – Juliano, Marcos Martins, Diego Jussani, Flávio Boaventura e Rafinha (Elton Lira ou Pery); Olívio (Glaydson), Somália, Éder (Geandro) e Roger Gaúcho; Luidy e Zé Carlos

Técnico: Mazola Júnior

VILA NOVA – Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo (Gustavo Geladeira) e Marcelo Cordeiro; Fagner, Geovane e Victor Bolt; Fabinho, Moisés e Patrick.

Técnico: Guilherme Alves

Recomendado para você