De virada, Luverdense faz 3 a 1 no Paysandu e volta a sonhar com o G4

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Em um jogo movimentado, o Luverdense aproveitou melhor as chances de gol e derrotou o Paysandu, na noite desta sexta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Atuando em casa, no Estádio Passo das Emas, o time mato-grossense saiu atrás no placar, mas de tanto pressionar a equipe paraense conseguiu virar o placar e vencer por 3 a 1.

Com o resultado, o Verdão do Oeste ganhou o direito de voltar a sonhar com a zona de classificação à Série A. Com 31 pontos, a agremiação de Lucas do Rio Verde está a seis do CRB, primeira equipe dentro do G4. No entanto, essa distância poderá aumentar após o complemento da rodada neste sábado e domingo.

O Paysandu, por sua vez, estaciona nos 28 pontos e segue no 15º lugar, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. O Papão da Curuzu, que conheceu a terceira derrota seguida, buscará a reabilitação na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Brasil-RS, em Belém. Já o Luverdense irá atrás da segunda vitória seguida três dias antes, na terça-feira, às 19h30, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada.

O jogo – Em uma falha individual do goleiro do Luverdense, o Paysandu abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Tiago Luís, o volante Lucas cabeceou e Diogo Silva não conseguiu segurar. No rebote, o mesmo jogador do time paraense tocou para o fundo da rede.

Após se colocar à frente no marcador, o Paysandu escolheu recuar e explorar os contra-ataques. No entanto, a estratégia chamou o time da casa para seu campo de defesa e o castigo não demorou a chegar. Aos 25 minutos, Jean Patrick cobrou escanteio, Everton ganhou no alto e testou firme para deixar tudo igual.

Mesmo com o empate, o Paysandu se resignou a continuar apenas se defendendo. E voltou a sofrer por isso. O Verdão do Norte criou duas boas chances de virar o duelo, mas as desperdiçou em ambas as vezes com Tozin, de cabeça. No entanto, aos 46, Hugo fez bela jogada pela direita, driblou Fernando Lombardi e cruzou na medida para Tozin se redimir e marcar o segundo dos mandantes antes do intervalo.

A etapa final começou elétrica no Passo das Emas. Em menos de cinco minutos, o Luverdense teve a oportunidade de ampliar a vantagem, em chute de Sérgio Mota, ao passo que o Paysandu perdeu a chance em cabeceio de Rivaldinho.

O jogo, então, ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol. Aos oito minutos, Sérgio Mota bateu escanteio na cabeça de Everton, que testou firme. A bola passou perto do gol de Marcão. Aos 13, o troco do Papão da Curuzu: Tiago Luis cobrou falta com categoria, mas o goleiro Diogo Silva se esticou todo para evitar o empate.

Aos 23 minutos, o lance mais inusitado da partida. O zagueiro do Luverdense, Luiz Otávio, recuou de cabeça para Diogo Silva, a bola encobriu o goleiro e por pouco não terminou dentro do próprio gol.

O técnico do Paysandu, Dado Cavalcanti, gastou as três alterações a que tinha direito para deixar o time mais ofensivo na tentativa de conseguir ao menos o empate. A medida, de fato, fez a agremiação do Pará pressionar os donos da casa, que se defenderam bem e ainda conseguiram aumentar a vantagem nos acréscimos, com o meia Hugo, que saiu na cara de Marcão e só precisou tocar na saída do goleiro para anotar o terceiro do Verdão do Oeste, selando a vitória em casa.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 3 X 1 PAYSANDU

Local: Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Data: 02 de setembro de 2016, sexta-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MT)

Assistentes: Luiz Antonio Barbosa e Marconi Helbert Vieira (ambos do MT)

Cartão Amarelo: Ricardo e Hugo (Luverdense); Roniery, Lucas, Mailson e Fernando Lombardi (Paysandu)

Cartão Vermelho: –

GOLS:

LUVERDENSE: Everton, aos 25 minutos do primeiro tempo; Tozin, aos 46 minutos do primeiro tempo; Hugo, aos 45 minutos do segundo tempo

PAYSANDU: Lucas, aos quatro minutos do primeiro tempo

LUVERDENSE: Diogo Silva; Gabriel Passos, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Jean Patrick (Leandro) e Ricardo, Sérgio Mota; Hugo, Tozin (Diogo Sodré) e Rafael Silva (Douglas Baggio).

Técnico: Júnior Rocha.

PAYSANDU: Marcão; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Augusto Recife, Domingues e Lucas (Raí); Tiago Luís, Mailson (Robert) e Rivaldinho (Alexandro).

Técnico: Dado Cavalcanti.

Recomendado para você