Crysan marca de pênalti, Oeste reage e acaba com ascensão do Paysandu

O técnico Fernando Diniz conseguiu levar o Oeste à vitória na tarde deste sábado em confronto duro com o Paysandy, na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Com gol de Crysan, de pênalti, só aos 31 do segundo tempo, a equipe de Itápolis superou o rival de Belém na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, o Rubrão volta a conquistar três pontos depois de duas rodadas e o Papão tem sua ascensão freada depois de sair de campo com a vitórias nos dois últimos desafios na Segundona.

O equilíbrio ditou o ritmo desde os primeiros minutos, mas foi o Oeste quem começou melhor. Como de costume, Fernando Diniz conseguiu fazer com que sua equipe mantivesse a posse da bola na maior parte do tempo e, vencido pela organização do adversário, o Paysandu praticamente só se defendeu na etapa inicial.

No segundo tempo, o jogo melhorou para o torcedor que foi à Arena Barueri. Com os visitantes mais soltos e também buscando o gol, a partida ficou aberta, com o verdadeiro lá e cá, até Léo Artur ser derrubado por Roniery dentro da área.

Na cobrança da penalidade, o artilheiro Crysan não perdoou. O goleiro Emerson ainda tocou na bola, mas não evitou o único gol do jogo. “Estou feliz pela vitória, a gente vinha de uma sequência de muitos empates. Senti um pouco de dor no segundo tempo, mas superei tudo na garra para ajudar nessa vitória importante”, comentou o autor do gol, logo após a partida, ao Premiere.

Agora o Oeste chega aos 29 pontos e fica na 9ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o desafio será contra o CRB, em Maceió, terça, às 20h30. Já o Paysandu segue com 28 pontos, na 11ª colocação, e jogará em casa, no estádio Curuzu, também na terça, mas às 19h15, diante do Tupi.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 0 PAYSANDU

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 27 de agosto de 2016, sábado.

Horário: 16h00 (horário de Brasília).

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos de Oliveira (ambos BA)

Cartões amarelos: OESTE: Francisco Alex, Crysan.PAYSANDU: Roniery, Robert.

GOL:

OESTE: Crysan, aos 31 minutos do 2T.

OESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Francis e Bruno Silva; Daniel (Betinho), Francisco Alex (Danielzinho), Marquinho e Léo Artur; Rodolfo (Mazinho), Matheus Vargas e Crysan

Técnico: Fernando Diniz

PAYSANDU: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas (Rivaldinho) e Celsinho (Robert); Mailson (Alexandro) e Tiago Luís

Técnico: Dado Cavalcanti



