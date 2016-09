Criciúma sofre gol no final e fica no empate com o CRB

O Criciúma deixou escapar uma vitória importantíssima neste sábado. Jogando em casa, o Tigre vencia o CRB até os 42 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate e amargou o 1 a 1. Com o resultado, o Criciúma chegou a 31 pontos.

O Criciúma começou propondo o jogo desde os minutos iniciais. Depois de algumas boas chances no ataque, o Tigre abriu o placar com o centroavante Jheimy, que apareceu bem posicionado dentro da área e testou firme para balançar as redes. Já nos minutos finais, quando o jogo parecia ganho, Diego Jussani fez o gol de empate para o CRB.

O resultado fez com que o Criciúma chegasse a 31 pontos na Série B e se mantivesse na nona posição, a sete pontos do CRB, primeiro time do G4, que, mesmo com o empate neste sábado, não deixa o grupo dos melhores do Campeonato. Na próxima rodada o Tigre enfrenta o Avaí, fora de casa, enquanto o CRB recebe a visita do Vila Nova.

O jogo – Mesmo fora de casa, foi o CRB quem começou pressionando. Primeiro, Luidy chegou bem ao ataque mas furou na hora do arremate. Na sequência, Matheus Galdezani mandou a bola para a área mas viu a zaga cortar. Não demorou muito para o Tigre equilibrar o jogo, mas sem assustar o goleiro do CRB.

Depois de alguns cruzamentos na área, o Criciúma chegou ao gol aos 22 minutos. Niltinho foi ao ataque e descolou cruzamento na medida para o centroavante Jheimy que, bem posicionado, só precisou testar para o fundo das redes: 1 a 0. O CRB até tentou equilibrar a partida, mas pecava nas finalizações. Em jogada de velocidade, Matheus Galdezani driblou o marcador e foi derrubado perto da área por Niltinho.

O CRB começou o segundo tempo apostando no ataque. Boaventura arriscou de fora da área e levou perigo ao gol de Luiz. Aos 19 minutos, o Tigre respondeu com Clayton arriscando um chute colocado, mas a bola passou por cima do gol.

O confronto passou a ficar mais aberto, e o CRB quase chegou ao empate com Bocão driblando Niltinho e arrematando de fora da área. Quando parecia que o Tigre iria sair vitorioso, o CRB foi para o tudo ou nada e conseguiu o gol de empate aos 42 minutos. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Diego Jussani subiu no terceiro andar e mandou para o fundo das redes: 1 a 1. Antes do apito final do juiz, o lateral Bocão cometeu falta dura e acabou levando o cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 CRB

Local: Estádio Heribérto Hulse, em Criciúma (SC)

Hora: 21h (de Brasília)

Data: 3 de setembro de 2016

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (ASP-FIFA-RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (MAST-RJ) e Luiz Carlos Reagazone (ASP-FIFA)

Cartões amarelos: Raphael Silva (Criciúma); Matheus Galdezanni (CRB)

Cartão vermelho: Bocão (CRB)

GOLS: Jheimy aos 22 minutos do primeiro tempo (Criciúma); Diego Jussani aos 42 minutos do segundo tempo (CRB)

CRICIÚMA: Luiz; Paulo Cezar, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho; Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira e Alex Maranhão (Clayton); Roberto e Jheimy (Bruno Baio)

Técnico: Roberto Cavalo

CRB: Juliano; Marcos Martins, Diego Jussani, Flávio Boaventura e Diego; Olívio, Matheus Galdezani; Roger Gaúcho (Neto Baiano) e Éder Loko (Wellington Junior); Luidy (Bocão) e Zé Carlos

Técnico: Mazola Junior

Recomendado para você