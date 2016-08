CRB vence Oeste com facilidade e quebra sequência sem triunfos

Em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão, o CRB não decepcionou a torcida que compareceu na noite desta terça-feira, no Estádio Rei Pelé. A equipe alagoana deu fim ao jejum de vitórias, após triunfar sobre o Oeste por 3 a 1. Os gols do CRB foram marcados por Luidy, duas vezes, e pelo zagueiro paulista Francis, que cortou contra sua própria meta. Felipe Rodrigues descontou para o Oeste.

Na próxima rodada, o CRB irá a Santa Catarina enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse. O jogo será realizado no sábado, às 21h (de Brasília). No mesmo dia, o Oeste receberá o Paraná. A partida está marcada para às 16h, no Prefeito José Liberatti, em Osasco.

A partida começou quente na capital do Alagoas. O Oeste dominava as jogadas até os dez minutos do primeiro tempo, até que o ataque do Galo da Praia começou a funcionar. Em cobrança de falta, Marcos Martins quase abriu o placar, ao cobrar bem próximo das redes do time paulista.

Apenas seis minutos depois, aos 20 no marcador, o placar foi inaugurado. Luidy, que havia sofrido a perigosa falta cobrada por Martins, recebeu bola de Olívio e bateu na saída de Felipe Alves, para estufar as redes do Oeste. Nos minutos seguintes, o atacante voltou a ficar livre na área, mas a bola chutada passou perto da meta paulista.

No segundo tempo, a partida voltou ainda mais favorável para os donos da casa. Em bom cruzamento de Marcos Martins aos 15 minutos, o zagueiro Francis, do Oeste, cortou para o próprio gol, sem chances para Felipe Alves. Quatro minutos depois, Luidy fez excelente jogada, batendo de perna direita. A bola desviou, mas estufou as redes pela terceira vez, segunda do atacante.

Já no fim do duelo, a equipe paulista conseguiu descontar. O zagueiro Felipe Rodrigues fez boa jogada, se livrou dos marcadores alagoanos e chutou firme, sem defesa para o goleiro Juliano. Era o único respiro dos paulistas na partida, aos 40 minutos da etapa complementar.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 1 OESTE

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 30 de agosto, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitros: Alinor Silva da Paixão (MT)

Assistentes: Jackson Timoteo Lopes e Marcelo Grando (MT)

Cartões amarelos: Galdezani, do CRB, Felipe Rodrigues e Léo Artur, do Oeste

GOLS:

CRB: Luidy, aos 20 do primeiro tempo e 19 do segundo. Francis, contra, aos 14 minutos do segundo tempo.

OESTE: Felipe Rodrigues, aos 40 do segundo tempo.

CRB: Juliano; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Diego Jussani e Diego; Olívio, Galdezani (Glaydson Almeida), Gerson Magrão e Roger Gaúcho; Luidy e Neto Baiano

Técnico: Mazola Júnior

OESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva, Francis (Danielzinho) e Daniel Simões; Francisco Alex, Matheus Vargas, Rodolfo; Léo Artur, Crysan (Wellington) e Marquinho

Técnico: Fernando Diniz

