Com gol olímpico, Bahia atropela o Goiás e entra no G4 da Série B

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

O Bahia mostrou toda a sua autoridade na Arena Fonte Nova e atropelou o Goiás por 4 a 2 neste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória convincente não apenas mostrou a força do Tricolor, como também recolocou o time no G4 do torneio, a zona de classificação para a elite do futebol nacional.

O Tricolor baiano fez um primeiro tempo muito melhor, pressionando a equipe visitante e marcando um gol olímpico com apenas dois minutos de jogo. No entanto, as diversas falhas nas finalizações impediram o time de ampliar a vantagem, o que irritou os torcedores. Recuado após o primeiro tento dos donos da casa, o Goiás conseguiu criar ritmo de jogo somente na metade da primeira etapa, depois de empatar, com gol de pênalti marcado pelo goleiro.

Com uma atuação avassaladora no segundo tempo, o Bahia até perdeu um pênalti, mas marcou mais três e deixou o Esmeraldino sem chance de reação.

Com a vitória, a equipe comandada por Guto Ferreira tem motivos de sobra para comemorar: além da goleada, subiu três andares na tabela e ocupa a quarta colocação, com 39 pontos. Na próxima rodada, visita o CRB, quinto colocado com o mesmo número de pontos, concorrente direto pela zona de acesso para a Série A do Brasileirão.

Já o Goiás, na 15ª posição e com 31 pontos, terá outro desafio fora de casa. Enfrenta o Oeste na próxima sexta-feira, na Arena Barueri, em um duelo que promete intensidade, já que as duas equipes são as primeiras fora da zona de rebaixamento para a Série C e precisam se afastar da degola.

O jogo – Juninho não perdeu tempo e abriu o placar de um jeito muito inusitado para o Bahia. Com apenas dois minutos de jogo, o volante cobrou escanteio fechado e, com a ajuda de Márcio, marcou um gol olímpico na Arena Fonte Nova.

Com a vantagem, a equipe da casa seguiu jogando à vontade. O Goiás, por sua vez, pareceu sentir o gol e ficou mais acuado, sem conseguir manter a posse ou criar jogadas. Aos sete minutos, Juninho, inspirado, arriscou de fora da área e acertou o travessão adversário.

Praticamente dominando a partida, o Tricolor soube impor seu jogo. Mesmo vencendo, apostou na pressão, subiu a marcação e dificultou a saída de bola da equipe da goiana, que não conseguiu subir para o ataque até quase a metade do primeiro tempo.

Aos 21 minutos, entretanto, o Esmeraldino conseguiu reagir. Em disputa de bola, Edigar Junio chutou a perna de Patrick, que caiu dentro da área. O árbitro marcou a penalidade para o time visitante, o que deu a Márcio a chance de redenção. O goleiro bateu no canto esquerdo de Muriel, se redimiu e empatou para o clube goiano.

Com o gol, o time visitante conseguiu respirar e criou mais ritmo de jogo. As investidas do Bahia, no entanto, não pararam, mas a equipe pecou muito na finalização. O maior reflexo das falhas foram as vaias da torcida, direcionadas a Allano a cada toque na bola. Apesar de ter começado muito melhor a partida, o Tricolor não soube aproveitar os lances e pagou o preço por ter desperdiçado tantas chances de marcar.

No segundo tempo, o Bahia continuou pressionando, porém desorganizado no ataque. Aos nove minutos, Felipe Saturnino se atrapalhou, perdeu a bola na área e, na tentativa de afastar o perigo, acabou derrubando Hernane. O próprio atacante cobrou o pênalti, mas Márcio pulou no canto certo e conseguiu fazer a defesa. Hernane teve uma segunda chance com o rebote, mas o goleiro defendeu novamente, conseguindo a redenção definitiva.

Aos 15, Renato Cajá recolocou o Tricolor à frente no placar. O meia apostou na jogada individual e, de perna esquerda, encaixou o segundo do Bahia. Aos 22 minutos, Hernane ampliou para os donos da casa. Após cruzamento da direita e furo de Victor Rangel, o atacante aproveitou a sobra e soltou uma bomba para o gol.

O Bahia seguiu atropelando o Goiás. Aos 32 minutos, Edigar Junio também deixou o seu na Fonte Nova. O atacante aproveitou a falha do zagueiro Felipe Macedo e fez o quarto dos mandantes. Já nos minutos finais, Léo Gamalho, que substituiu Marcão no Esmeraldino, diminuiu a diferença para seu time. O atacante marcou o segundo dos visitantes aos 37 do segundo tempo, fechando o placar do duelo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 x 2 GOIÁS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Luis Teixeira Rocha – RS (CBF-1)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi – RS (CBF-1) e Mauricio Coelho Silva Penna – RS (CBF-2)

Cartão amarelo: Eduardo (Bahia)

Gols: BAHIA: Juninho aos 2 minutos do primeiro tempo; Renato Cajá aos 15 minutos, Hernane aos 22 minutos e Edigar Junio aos 32 minutos do segundo tempo

GOIÁS: Márcio aos 21 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho aos 37 minutos do segundo tempo

BAHIA: Muriel; Eduardo, Jackson, Tiago e Moisés; Luiz Antonio, Juninho (Feijão), Renato Cajá e Allano (Victor Rangel); Edigar Junio (Misael) e Hernane

Técnico: Guto Ferreira

GOIÁS: Márcio; Sueliton, Felipe Macedo, Alex Alves e Felipe Saturnino; Adriano, Patrick, Léo Sena (Murilo Henrique) e Carlos Eduardo (Daniel Carvalho); Marcão (Léo Gamalho) e Rossi

Técnico: Gilson Kleina

Recomendado para você