Ceará recebe o Luverdense para encerrar má fase e retornar ao G4

O Ceará vive um momento complicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após um bom primeiro turno em que constantemente integrou o G4, o Vovô caiu de rendimento nas últimas rodadas e, com uma sequência de nove jogos consecutivos sem vitória, terminou a 26ª rodada na oitava colocação do torneio. Buscando a retomada do bom desempenho, o Alvinegro recebe nesta terça-feira o Luverdense, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. Um triunfo pode recolocar a equipe provisoriamente no grupo de acesso à primeira divisão.

Para o confronto, o Ceará terá dois desfalques certos. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Éverson e o volante Richardson não poderão entrar em campo nesta terça-feira. O favorito para assumir a vaga debaixo das traves é Lauro, enquanto no setor de marcação do meio-campo o mais cotado é Diego Felipe.

Apesar da má fase na temporada e a sequência de nove jogos sem vitória, o Vovô se beneficiou da equilibrada disputa da Série B e pode assumir provisoriamente a terceira colocação em caso de triunfo nesta terça-feira. Por isso, o meia Felipe Menezes mostra confiança na retomada da equipe na busca pelo acesso diante do Luverdense.

“É importante lembrar que a equipe apresentou uma evolução no nível de atuação. É importante conseguir os resultados para se consolidar no G4″, declarou o meia.

Se tem um time que pode expressar o equilíbrio da Série B, esta equipe é o Luverdense. No meio da tabela de classificação, na 12ª posição, com 35 pontos, o LEC é umas das equipes que mais oscila na competição. Em todo o torneio, a pior série negativa do Alviverde foi de duas derrotas consecutivas. Em contrapartida, o time não conseguiu vencer dois jogos em sequência sequer uma vez.

Com toda esta oscilação, o Luverdense está oito pontos acima da zona de rebaixamento e a apenas quatro de alcançar o G4. Por isso, o duelo diante do Ceará será fundamental para o LEC saber qual será seu real objetivo na competição.

Para buscar a briga na parte de cima da tabela, o técnico Júnior Rocha quer que sua equipe pontue longe de seus domínios. “Sabemos que será uma partida muito difícil, mas temos boas chances de conseguir o nosso objetivo que é somar pontos longe do Passo das Emas. Temos um conjunto muito forte, jogadores que compraram a ideia e vamos entrar em campo para fazer um grande jogo”, declarou.

Para a partida desta terça-feira, o Luverdense deve ter apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Vila Nova na última rodada. O volante Jean Patrick, que sentiu dores musculares e foi substituído diante da equipe goiana deve seguir fora da equipe. Com isso, Moacir, que já entrou no lugar do meio-campista diante do Tigre, será o substituto na posição.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X LUVERDENSE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Edmar Campos da Encarnação (AM)

Assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Jander Rodrigues Lopes (AM)

CEARÁ: Lauro, Eduardo, Ewerton Páscoa, Douglas Marques e Thallyson; Diego Felipe, Baraka, Felipe Menezes e Felipe; Wescley e Bill

Técnico: Sérgio Soares

LUVERDENSE: Diogo Silva, Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Moacir, Ricardo, Rafael Silva e Sérgio Mota; Hugo e Alfredo

Técnico: Júnior Rocha

