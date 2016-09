Ceará fica no 0 a 0 com o Luverdense e chega a dez jogos sem vencer

O Ceará pressionou bastante o Luverdense na abertura da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira, mas não conseguiu deixar o Castelão com uma vitória. A equipe dirigida por Sérgio Soares não passou de um empate por 0 a 0 diante dos seus torcedores.

Dessa forma, o Ceará alcançou a marca negativa de dez jogos sem triunfar na segunda divisão (empatou com Londrina, Avaí, Atlético-GO, CRB, Vasco, Paraná e agora Luverdense; perdeu para Sampaio Corrêa, Goiás e Paysandu). O jejum deixa ameaçada a vaga na zona de classificação para a Série A.

O Ceará soma 40 pontos ganhos, ocupando provisoriamente a quarta colocação, mas cairá com o complemento da rodada. Já o Luverdense, que vinha de vitória sobre o Brasil de Pelotas e empate com o Vila Nova, totaliza 36, na metade inferior da tabela da competição.

O jogo – Contando com o apoio de sua torcida nesta semana, o Ceará se dispôs a promover um jogo aberto com o Luverdense no Castelão. Assim, logo aos quatro minutos, Bill tirou proveito de um recuo fraco de Luiz Eduardo e ficou diante do goleiro Diogo Silva, que conseguiu salvar o time visitante.

O Luverdense não se abateu. Passados dez minutos, o time mato-grossense começou a dar trabalho para o goleiro Lauro, que fez grande defesa em uma finalização de primeira de Hugo. Antes, Alfredo já havia feito o veterano do Ceará suar o uniforme.

Pelo Ceará, o jogador mais perigoso era Felipe Menezes, incomodando bastante a defesa adversária, principalmente com chutes cruzados. “Estamos jogando bem. Se mantivermos isso, conquistaremos a vitória”, empolgou-se o meia, já no intervalo da partida.

A ordem era realmente para o Ceará não diminuir o ritmo no segundo tempo, agora com Lelê na vaga de Felipe Silva. Incomodado com o volume de jogo da equipe nordestina, o técnico Júnior Rocha logo trocou Rafael Silva, Sérgio Mota e Alfredo por Raphael Macena, Caio Quiroga e Eder.

As substituições do Luverdense não foram suficientes para tirar o Ceará do campo de ataque. A equipe alvinegra chegou até a acertar a rede duas vezes. Na primeira delas, Bill usou o braço para completar um rebote cedido por Diogo Silva. Na segunda, Lelê recebeu com liberdade dentro da área e conferiu em posição de impedimento.

A última ficha do Ceará foi a alteração de Tiago Cametá por Thallyson. Apesar da insistência e de Caio Quiroga ter sido expulso, a mudança não surtiu efeito. A tentativa de reação ficará para a próxima terça-feira, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Já o Luverdense voltará a campo apenas no sábado de 1º de outubro, quando receberá o Tupi.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 0 LUVERDENSE

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Edmar Campos da Encarnação (AM)

Assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Jander Rodrigues Lopes (AM)

Cartões amarelos: Felipe Menezes, Baraka e Bill (Ceará); Everton, Rafael Silva, Eder, Diogo Silva e Caio Quiroga (Luverdense)

Cartão vermelho: Caio Quiroga (Luverdense)

CEARÁ: Lauro; Tiago Cametá (Thallyson), Charles, Douglas Marques e Eduardo; Baraka, Diego Felipe (Rafael Costa), Felipe Silva (Lelê), Wescley e Felipe Menezes; Bill

Técnico: Sérgio Soares

LUVERDENSE: Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Moacir, Ricardo, Sérgio Mota (Caio Quiroga) e Rafael Silva (Raphael Macena); Hugo e Alfredo (Eder)

Técnico: Júnior Rocha

