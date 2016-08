Brasil-RS vence fora, segue colado no G4 e afunda o Bragantino

Diante de 410 pagantes, Bragantino e Brasil-RS fizeram, na noite desta terça-feira, duelo entre duas equipes que vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro Série B. Pior para a equipe paulista, que parou nas mãos do goleiro Martini e perdeu por 2 a 0 para o time gaúcho, em pleno Estádio Nabi Abi Chedid, pela 22ª rodada do torneio. Felipe Garcia e Ramon marcaram os gols da agremiação de Pelotas.

Com o resultado, o Bragantino se afundou na competição, caindo do 17º para o 19º lugar, com apenas 21 pontos, seis a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Brasil-RS, por sua vez, chegou aos 36 pontos e segue colado no G4, ocupando a quinta colocação.

O Massa Bruta buscará a reabilitação no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Tupi, no Estádio Municipal de Juiz de Fora. Já a equipe gaúcha tentará entrar no grupo de acesso à Série A um dia antes, na sexta-feira, às 19h15, diante do Goiás, em Pelotas.

O jogo – O Bragantino demorou apenas nove minutos para mostrar toda sua fragilidade defensiva. O lateral Weldinho cruzou da direita, a zaga do time da casa só observou e pediu impedimento. Resultado: Felipe Garcia só teve o trabalho de empurrar para as redes e abrir o placar para os gaúchos.

A agremiação de Bragança Paulista só foi chegar com perigo aos 24 minutos de jogo. Léo Jaime recebeu lançamento nas costas da defesa do Brasil-RS, saiu na cara do goleiro Eduardo Martini, que saiu bem do gol e impediu o empate paulista.

Como quem não faz toma, o time de Pelotas conseguiu ampliar a vantagem aos 36. Após lançamento, Ramon saiu sozinho em frente ao goleiro Felipe e tocou com categoria no canto, sem chances para o arqueiro rival. Pouco depois, Martini voltou a impedir o tento do Bragantino, em cabeceio de César Gaúcho.

Em menos de dez minutos, o Bragantino chegou com perigo duas vezes à meta gaúcha. Primeiro com Léo Jaime, que arriscou de fora da área, exigindo defesa em dois tempos de Martini. Depois com Gabriel Dias, que seguiu o exemplo do companheiro de equipe e mandou o chute de longe, acertando o travessão adversário.

Justamente quando o primeiro gol da agremiação paulista amadurecia, o técnico Marcelo Veiga promoveu a entrada de Watson no lugar de Léo Jaime, quem mais levava perigo ao gol do Brasil-RS. Não á toa, o Bragantino caiu de produção e não conseguiu reverter a desvantagem até o final da partida.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 2 BRASIL-RS

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 30 de agosto, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitros: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Assistentes: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa e Wendel de Paiva Gouveia (RJ)

Renda: R$ 3.885,00

Público: 410 pagantes

Cartão Amarelo: Léo Jaime, André Rocha e Jefferson Baiano (Bragantino); Leandro Leite e Washington (Brasil-RS)

Cartão Vermelho:

GOLS:

BRASIL-RS: Felipe Garcia, aos nove minutos do primeiro tempo; Ramon, aos 36 minutos do primeiro tempo.

BRAGANTINO: Felipe; Alemão, Ednei, César Gaúcho e Fabiano; Gabriel Dias, Rivaldo (Watson) e André Rocha; Erick; Matheus Rodrigues (Jefferson Baiano) e Léo Jaime (Eliandro).

Técnico: Marcelo Veiga

BRASIL-RS: Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira (Clébson) e Elias (Nem); Felipe Garcia e Ramon (Marcão).

Técnico: Rogério Zimmermann

