Brasil-RS sofre virada nos últimos minutos e perde em casa para o Criciúma

O Brasil de Pelotas ia vencendo a partida contra o Criciúma, válida pela 26ª rodada do Brasileirão, até os 38 minutos do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. No entanto, o Tigre não se deu por vencido e, depois de muito pressionar, acabou virando a partida e vencendo por 2 a 1.

Com um primeiro tempo muito equilibrado, ambas as equipes desperdiçaram boas chances no ataque. Já nos acréscimos, Diogo Oliveira foi expulsou depois de falta dura no adversário e foi para o chuveiro mais cedo. Quando parecia que o Criciúma sobraria no jogo, o Xavante foi ao ataque e abriu o placar com o zagueiro Cirilo. Depois de pressionar, o Tigre chegou ao empate e renovou as esperanças do clube. Aos 42 minutos, o atacante Roberto aproveitou bate-rebate dentro da área e garantiu a grande virada do Criciúma.

Com a derrota, o Brasil de Pelotas se complicou no G4 da competição. Com 40 pontos, o Xavante pode ser ultrapassado até o final da rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Na próxima rodada, o Xavante tenta a recuperação contra o Tupi, fora de casa. Já o Criciúma, com os três pontos, subiu para a sétima colocação e se credenciou de vez à briga pelo G4. O próximo jogo do Tigre é contra o lanterna Sampaio Corrêa, no Heriberto Hulse.

O jogo – O Brasil começou a partida mostrando que iria incomodar o adversário. Aos três minutos, Niltinho cobrou falta na cabeça do zagueiro Raphael Silva, que desviou e viu a bola explodir no travessão. Depois do lance de perigo, o Criciúma passou a equilibrar mais a partida, e respondeu a altura aos nove minutos. O lateral Marlon cobrou falta na área e Cirilo se antecipou a Luiz para cabecear firme, mandando a bola para fora.

Com o jogo muito disputado no meio-campo, o duelo passou a ficar mais morno. O Brasil conseguiu assustar novamente com Ramon arriscando de fora da área e acertando o travessão. Apesar do equilíbrio, o momento passou a ficar mais favorável ao Xavante. Aos 29 minutos, o goleiro deu rebote, Ramon chutou de primeira e o zagueiro Paulo Cezar cortou na hora certa.

Antes do primeiro tempo terminar, o Criciúma até chegou a balançar as redes com Caíque Valdívia, mas a bandeirinha Daiane Caroline levantou a bandeira e marcou impedimento no lance. Depois do árbitro sinalizar dois minutos de acréscimos, o meia Diogo Oliveira cometeu falta em Raphael Silva e recebeu o segundo cartão amarelo, seguido pelo vermelho, deixando o Brasil de Pelotas com um jogador a menos.

Mesmo com o desfalque, o Xavante voltou com tudo no segundo tempo. Depois do goleiro Luiz salvar o primeiro lance do segundo tempo, o arqueiro do Criciúma não conseguiu salvar o primeiro gol do time da casa. No terceiro escanteio seguido, aos sete minutos, Marlon cobrou fechado e Cirilo foi mais rápido que o adversário para tirar o 0 a 0 do marcador.

Com o gol sofrido, o Criciúma se lançou ao ataque e abriu mão de uma defesa mais sólida. Depois de algumas mudanças do técnico Roberto Cavalo, a equipe até chegava com facilidade ao ataque, mas não conseguia a finalização. Enquanto isso, o Xavante aproveitava os contra-ataques. Depois de jogada pela direita, Elias apareceu bem colocado dentro da área e soltou uma paulada, desperdiçando boa chance.

A pressão do Tigre fez efeito aos 38 minutos da segunda etapa. O meia Thiago Humberto carregou a bola e arriscou um chutaço de fora da área, acertando o ângulo do goleirão e empatando tudo no Bento Freiras: 1 a 1.

O gol fez com que o Tigre gostasse do jogo e voltasse a pressionar. O gol da virada veio aos 42 minutos. Depois do cruzamento, a bola ficou sendo disputada na pequena área e o atacante Roberto chutou de bico para arantir o gol da vitória por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 1 X 2 CRICIÚMA

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Data: 16 de setembro de 2016, sexta-feira

Hora: 19h15 (De Brasília)

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (CBF-MS)

Assistentes: Daiane Caroline Muniz dos Santos (ASP-FIFA-MS) e Sérgio Alexandre da Silva (CBF-MS)

Cartões amarelos: Diogo Oliveira (BRASIL-RS); Luiz e Paulo Cezar (CRICIÚMA)

Cartões vermelhos: Diogo Oliveira (BRASIL-RS)

GOLS: Cirilo aos 7 minutos do segundo tempo (BRASIL-RS); Thiago Humberto aos 38 minutos do segundo tempo e Roberto aos 42 minutos (CRICIÚMA)

BRASIL-RS: Eduardo Martini; Weldinho, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington (Marcos Paraná), Diogo Oliveira e Elias (Gustavo Papa); Ramon (Nathan) e Felipe Garcia

Técnico: Rogério Zimmermann

CRICIÚMA: Luiz; Paulo Cezar (Adalgiso Pitbull), Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho; Barreto, Felipe Guedes, Ricardinho e Caíque Valdívia (Thiago Humberto); Roberto e Jheimy (Bruno Baio)

Técnico: Roberto Cavalo

