Brasil de Pelotas busca G4 diante do Bragantino ameaçado

Enquanto o Brasil de Pelotas briga por uma vaga no G4, o Bragantino sofre para sair da zona de rebaixamento. É diante deste contexto que estas duas equipes irão se encontrar na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, o Alvinegro tem encontro marcado com a equipe gaúcha às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira.

Na última rodada, o Bragantino levou uma goleada por 4 a 0 do Luverdense, adversário direto na disputa para permanecer na Série B. Depois do jogo, o técnico Marcelo Veiga reconheceu a apatia de seu time e afirmou que, infelizmente, apenas os donos da casa buscaram o resultado.

“Nós vimos um jogo de um time só. Não entramos nele. Saímos perdendo com gol de bola parada. Até tentamos corrigir, mas mesmo assim oferecemos a eles a oportunidade de matar nosso time com passes errados. O Luverdense foi superior e merecer o resultado. Agora a partida do meu time é uma coisa que não vejo faz tempo”, reclamou o comandante.

A derrota sofrida fez com que o Bragantino ficasse com cinco pontos a menos que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ou seja, o valor dos três pontos são cruciais para este próximo desafio em casa. Contra o Brasil, o Bragantino terá de lidar com o desfalque do volante Daniel que ainda não foi liberado pelo departamento médico. Já o goleiro Felipe, que não esteve presente no último embate, deve voltar. Junto com ele, o volante Edson Sitta, que estava de fora por conta de suspensão, também estará em campo.

O Brasil de Pelotas viaja para Bragança Paulista buscando fortemente a vitória, já que, combinando resultados, a equipe tem chances de entrar no G4 na próxima rodada. Na última rodada, os gaúchos sofreram a primeira derrota em casa, contra o Atlético-GO, por 1 a 0. Com isso, perderam a invencibilidade no Bento de Freitas e correm atrás da reabilitação diante do ameaçado Alvinegro Paulista.

Com a terceira melhor marcação do campeonato, o Xavante pode aproveitar-se da característica para enfrentar o Bragantino fora de casa. Na frente do Brasil-RS estão apenas o Joinville e o Náutico com maiores números de desarmes certos.

Diferente do técnico Marcelo Veiga, Rogério Zimmermann não dispõe de problemas com desfalques. Sem jogadores suspensos ou sob responsabilidade do departamento médico, o treinador deve ir a campo com a mesma escalação da última partida.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X BRASIL-RS

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 30 de agosto, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitros: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Assistentes: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa e Wendel de Paiva Gouveia (RJ)

BRAGANTINO: Felipe; Alemão, Ednei, Rodrigo Sam e Bruno Pacheco; Rivaldo, André Rocha, Edson Sitta, Felipe Nunes e Erick; Eliandro

Técnico: Marcelo Veiga

BRASIL-RS: Martini; Weldinho, Camilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, Washington, Felipe Garcia, Diogo Oliveira e Elias; Ramon

Técnico: Rogério Zimmermann

